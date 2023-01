Apple erforscht eine Technologie, die es dem Apple Pencil ermöglichen könnte, Farben aus der realen Welt oder die Textur einer Oberfläche für die Verwendung in digitaler Kunst zu nutzen. Das geht aus einem neuen Patent hervor, welches Patently Apple entdeckt hat.

Apple Pencil mit Farberkennung

Unter dem Titel „Electronic Device With Optical Sensor For Sampling Surfaces“ (Elektronisches Gerät mit optischem Sensor zur Abtastung von Oberflächen) beschreibt Apple in der Patentschrift einen möglichen Apple Pencil der dritten Generation.

Der Clou des Stiftes ist ein eingebauter Sensor mit mehreren Fotodetektoren. Der Sensor ist in der Lage, Licht für verschiedene Farbkanäle zu messen, sodass er eine Farbe von einem Objekt oder die Textur einer Oberfläche aus der realen Welt erfassen kann. Der neue Apple Pencil würde diese Messungen dann drahtlos an ein Begleitgerät, wie z. B. ein iPad, senden.

In der Praxis würden Nutzer einfach den Apple Pencil in der Nähe eines Objekts halten. Mit einem Druck auf den Stift könnte dann der Sensor die Farbe erfassen. Ohne weiteres Zutun des Anwenders sendet das System anschließend die Farbinformation an eine App auf dem iPad. Von hier ab kann der Nutzer die Farbe verwenden und für den späteren Gebrauch speichern. So kann der Künstler nicht nur schnell eine neue Farbe für sein aktuelles Werk einbringen, sondern sich auch eine Bibliothek von originalgetreuen Farben von Gras, Pflanzen oder sogar vorhandener Kunst und vielem mehr anlegen.

Obwohl das Vorhandensein eines Patentantrags auf ein Interesse in dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsbereich hindeutet, garantiert dieses nicht, dass die beschriebenen Konzepte tatsächlich Verwendung finden. Wenn es um den Apple Pencil geht, beschäftigen sich Apples Ingenieure gerne und viel mit der Ausarbeitung von neuen Ideen, die das Erlebnis noch originalgetreuer machen sollen. So hat sich Apple beispielsweise bereits mit Force Feedback Effekten und mit gesonderten Aufsätzen für einen realistischen Pinselstrich beschäftigt.

Die vorliegende Idee klingt sehr interessant und sollte gut umsetzbar sein. Viele Künstler würden sich über eine entsprechende Lösung für den Apple Pencil sicherlich freuen. Was die Frage angeht, wann Apple seinen Stylus aktualisieren könnte, so dürfte dies nicht vor 2024 geschehen. Während die aktuelle zweite Generation des Apple Pencil 2018 auf den Markt kam, wird das Unternehmen die nächste Aktualisierung des Stiftes wahrscheinlich mit den ersten OLED-iPads verknüpfen, die für 2024 erwartet werden.