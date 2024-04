Über die kostenlosen „Today at Apple“-Sessions, die der Hersteller in seinen weltweiten Stores für Endverbraucher anbietet, haben wir in den letzten Jahren regelmäßig berichtet. Nun führt das Unternehmen im Rahmen von „Made for Business“ eine neue Reihe von „Today at Apple“-Workshops spezielle für Kleinunternehmer und Unternehmer ein.

Apple führt „Made for Business“ in ausgewählten Stores auf der ganzen Welt ein

Apple hat soeben bekannt gegeben, dass das Unternehmen ab Mai eine spezielle „Today at Apple“-Reihe mit dem Titel „Made for Business“ einführt. Diese bietet Kleinunternehmern und Unternehmern kostenlose Möglichkeiten, zu erfahren, wie Apple-Produkte und -Services ihr Wachstum und ihren Erfolg unterstützen können.

„Wir bei Apple wissen, dass kleine Unternehmen das Rückgrat der lokalen Gemeinschaften sind. Deshalb entwickeln wir ständig Innovationen, um sie in jeder Phase ihres Wachstums zu unterstützen“, sagte Deirdre O’Brien, Senior Vice President Retail bei Apple. „Unsere Einzelhandelsgeschäfte bieten nur bei Apple erhältliche Erlebnisse wie Community- und Bildungssitzungen, kostenlose Today at Apple-Sessions und kontinuierliche Unterstützung durch Experten vor Ort, die kleinen Unternehmen dabei helfen, die perfekte Technologie zu finden, um ihre Arbeit zu optimieren.“

In den von Kleinunternehmern geleiteten Sitzungen wird beleuchtet, wie diese Apple-Produkte wie iPhone, iPad und Mac – zusammen mit Ressourcen wie Apple Business Connect, Apple Business Essentials und Tap to Pay auf dem iPhone – zum Aufbau ihres Unternehmens genutzt haben.

Die neuen „Today at Apple“-Sessions für Unternehmer starten während der National Small Business Week in den USA und bietet den ganzen Mai über sechs „Made for Business“-Sitzungen in Chicago, Miami, New York, San Francisco und Washington, mit fortlaufendem Programm in ausgewählten Stores auf der ganzen Welt.

Eins der Unternehmen, die eine „Made for Business“-Session leiten, ist Mozzeria mit Sitz in Washington. Dabei handelt es sich um eine Pizzeria im Besitz von Gehörlosen, die mit der Mission gegründet wurde, ihren Kunden ein warmes, unvergessliches und visuell fesselndes Erlebnis der Gehörlosenkultur zu bieten. Während der Sitzung in der Apple Carnegie Library wird Theodore Miller, Leiter National Operations bei Mozzeria, demonstrieren, wie die Mitarbeiter des Restaurants die Barrierefreiheitsfunktionen von Apple nutzen, um Barrieren abzubauen und das Unternehmen zu stärken.

