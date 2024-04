Im jüngsten Schlagabtausch zwischen Apple und Spotify verschärfen sich die Spannungen wegen des jüngsten App-Updates von Spotify. Im Mittelpunkt des Streits steht Apples Weigerung, ein Update der Spotify-App für den EU-Markt zu genehmigen, das unter anderem Details zu externen Abonnementpreisen enthält. Jetzt stellt sich heraus, dass Spotify den Bedingungen von Apples Music Streaming Services Entitlement nicht zugestimmt hat.

Spotify-Update wird nicht genehmigt

Apple hat bereits eine Reihe von Änderungen an seinen App Store-Regeln vorgenommen, vor allem um EU-Rechtsvorschriften wie dem Digital Markets Act nachzukommen. Dabei hat das Unternehmen neue Regeln aufgestellt, an die sich Entwickler halten müssen, um bestimmte Aktionen durchführen zu können, doch nicht alle Entwickler haben den richtigen Weg eingeschlagen, um die neue Freiheit ausleben zu können.

So beschwerte sich Spotify, dass ein eingereichtes Update seiner Musik-Streaming-App bei Apple nicht genehmigt wurde. Ziel war es, dass Spotify seine Nutzer über Abonnementpreise außerhalb des App Store und auf die Spotify-Webseite verweisen kann.

In einer an Spotify gesendeten und von AppleInsider eingesehenen App-Review-E-Mail heißt es, dass die Version 8.9.33 der Spotify-App von der Veröffentlichung im App Store zurückgehalten wurde. In der E-Mail wird erklärt, dass Apple ein Music Streaming Services Entitlement für die Storefronts des Europäischen Wirtschaftsraums geschaffen hat, das sich auf iOS- und iPadOS-Musikstreaming-Apps auswirkt.

Die Berechtigung erlaubt es Streaming-Diensten, externe Links, Schaltflächen und Handlungsaufforderungen zu verwenden, um Nutzer auf die Webseite eines Entwicklers zu leiten, damit sie einen Kauf außerhalb von Apples In-App-Kauf-Mechanismus tätigen können. Also genau das, was Spotify fordert.

Im Folgenden die E-Mail an Spotify von Apple:

„Hallo Team von Spotify, wir wenden uns an Sie, um Sie über neue Informationen zu Ihrer App Spotify – Musik und Podcasts, Version 8.9.33, zu informieren. Wie Sie vielleicht wissen, hat Apple eine neue Berechtigung für Musik-Streaming-Dienste (EEA) für iOS- und iPadOS-Musik-Streaming-Apps geschaffen, die in EEA-Storefronts angeboten werden. Die Berechtigung erlaubt es Musik-Streaming-Apps, Schaltflächen, externe Links oder andere Handlungsaufforderungen zu verwenden, um Kunden zu einem Kaufmechanismus auf einer Webseite zu leiten, die dem Entwickler gehört oder von ihm kontrolliert wird. Sie müssen den Bedingungen zustimmen, bevor Sie diese Funktionen in Ihre App integrieren. Weitere Informationen über die Berechtigung finden Sie hier. Wir stellen fest, dass Ihr aktueller Antrag eine Aufforderung zum Kauf eines Spotify-Abonnements auf Ihrer Webseite enthält. Daher müssen Sie die Bedingungen der Berechtigung für Musik-Streaming-Dienste (EWR) akzeptieren und das Berechtigungsprofil in Ihre App aufnehmen, um sie einzureichen. Um das klarzustellen: Diese Berechtigung ist auch dann erforderlich, wenn Ihre App keinen externen Link enthält (und Sie müssen auch keinen externen Link anbieten). Wir werden jedoch die Version 8.9.33 genehmigen, nachdem Sie die Bedingungen der Berechtigung für Musik-Streaming-Dienste (EEA) akzeptiert und die App erneut zur Prüfung eingereicht haben. Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen haben, antworten Sie bitte auf diese Nachricht, um uns dies mitzuteilen. Mit freundlichen Grüßen App Review“

Bevor Entwickler diese Links und Schaltflächen hinzufügen können, müssen sie also die Bedingungen der Berechtigung für Musik-Streaming-Dienste (EEA) akzeptieren. Diese Information war Spotify zwar bereits zuvor bekannt, das Unternehmen hat sich jedoch offensichtlich nicht für die neuen Geschäftsbedingungen entschieden. Apps müssen an Apple eine Provision von 27 % für Käufe zahlen, die über diesen alternativen Prozess getätigt werden. Das ist etwas weniger als die übliche Gebühr von 30 % für direkte App-Store-Zahlungen, stößt Spotify aber wahrscheinlich auf, was erklären würde, warum das Unternehmen nicht den Bedingungen zustimmen will.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren