Apple hat in den letzten Jahren einen immer größeren Fokus auf das hauseigene Trade In-Programm gelegt, bei dem Nutzer dazu ermutigt werden, ihre alten iPhones, iPads, Macs und Apple Watches gegen eine Gutschrift für ein neues Gerät einzutauschen. Die Höhe der Gutschrift hängt vom jeweiligen Gerät und dessen Zustand ab. Nachdem Apple zuletzt im März die Ankaufspreise überraschend erhöht hatte, legt das Unternehmen nun nach und hebt die Inzahlungnahmewerte ein weiteres Mal an.

Inzahlungnahme bei Apple

Passend zum Earth Day hatte Apple seine Trade In-Seite komplett überarbeitet, mit einem neuen Design, übersichtlichen Informationen über Umweltvorteile, Inzahlungnahme alter Geräte und mehr. Ein willkommener Vorteil der neuen Webseite ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Nutzer durch den Prozess führt.

Was die Preise für die Inzahlungnahme anging, so hatten sich diese leider nicht verbessert. Das holt Apple nun jedoch nach. So erhaltet ihr jetzt beispielsweise für ein iPhone 13 Pro bis zu 635 Euro, anstatt zuvor 590 Euro.

Die Trade In-Werte sind überwiegend gestiegen, doch gilt das nicht für alle Geräte. So ist das iPhone 12 mini im Wert sogar gesunken. Deswegen empfehlen wir euch, weiterhin die Preise mit anderen Portalen zu vergleichen, sodass ihr den besten Deal für euch findet. Gleichzeitig sollte man bedenken, dass der Prozess über Apple bzw. den Apple Dienstleister sehr komfortabel ist und relativ zügig über die Bühne geht.

Nachfolgend einige Beispiele aus der Apple Trade In-Liste mit dem neuen sowie alten maximalen Ankaufswert:

‌iPhone 13‌ mini: 405 Euro (zuvor 380 Euro)

iPhone 13: 480 Euro (zuvor 460 Euro)

‌iPhone 13 Pro‌: 635 Euro (zuvor 590 Euro)

‌iPhone 13 Pro‌ Max: 735 Euro (zuvor 685 Euro)

iPhone 12 mini: 265 Euro (zuvor 285 Euro)

iPhone 12 Pro: 405 Euro (zuvor 390 Euro)

iPhone 11: 260 Euro (keine Änderung)

iPhone 11 Pro: 305 Euro (zuvor 295 Euro)

iPhone XR: 180 Euro (keine Änderung)

iPhone XS Max: 190 Euro (zuvor 195 Euro)

Möchtet ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen, so verkauft ihr euer Apple Produkt besser privat. Kommt euch die komfortable Abwicklung entgegen, bietet sich „Apple Trade In“ an. In jedem Fall kann es nicht verkehrt sein, die Möglichkeiten und die prognostizierten Preise zu vergleichen. Dabei lohnt sich auch ein Blick in Apples Trade In-Angebot für das iPad, den Mac und die Apple Watch, denn auch hier hat das Unternehmen die Ankaufspreise teilweise erhöht.

Die vollständige Liste der Inzahlungnahmewerte findet ihr auf der „Apple Trade In“-Webseite.