Apple hat in den letzten Jahren einen immer größeren Fokus auf das hauseigene Trade In-Programm gelegt, bei dem Nutzer dazu ermutigt werden, ihre alten iPhones gegen eine sofortige Gutschrift für ein neues Gerät einzutauschen. Jetzt hat das Unternehmen eine neue „Apple Trade In“-Webseite mit einem neuen Design und ausführlicheren Informationen über den Eintauschprozess eingerichtet.

Bessere Übersicht bei der Inzahlungnahme

Passend zum nahenden Earth Day erhält Apples Trade In-Seite ein neues Design und erklärt die Umweltvorteile der Inzahlungnahme alter Geräte. Bei der Gelegenheit hebt Apple die komfortable Abwicklung hervor.

Ein willkommener Vorteil der überarbeiteten Webseite ist die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die den Nutzer durch den Prozess führt. Dadurch wird sichergestellt, dass wichtige Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden und der Zustand des Geräts ordnungsgemäß beschrieben wird. Auch der Ablauf der Übergabe im Apple Store bzw. des Versands wird ausführlich erklärt, um mögliche Fehler zu vermeiden.

Was die Preise für die Inzahlungnahme angeht, so haben sich diese leider nicht verbessert. Zuletzt hatte uns Apple im März überrascht und die Gutschrift für iPhone, iPad und Mac angehoben. Der Neuanstrich der Webseite hat sich dennoch gelohnt. Die neue Trade-In-Seite ist übersichtlicher und einfacher zu navigieren als zuvor, so dass Kunden schnell und einfach herausfinden können, welche Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Damit setzt Apple auf einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: die benutzerfreundliche Abwicklung.

Wir haben Apples „Trade In“ Angebot in der Vergangenheit bereits mehrfach thematisiert. Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die Apple Ankaufpreise unter dem Niveau liegen von den möglichen Preisen bei eBay, Kleinanzeigen und Co. Gleichzeitig muss man allerdings feststellen, dass der Prozess über Apple bzw. den Apple Dienstleister sehr komfortabel ist und relativ zügig über die Bühne geht. Möchtet ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen, so verkauft ihr euer Apple Produkt besser privat. Kommt euch die komfortable Abwicklung entgegen, bietet sich „Apple Trade In“ an. In jedem Fall kann es nicht verkehrt sein, die Möglichkeiten und die prognostizierten Preise zu vergleichen.