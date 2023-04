In den vergangenen Jahren hat Apple zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um Apple Karten deutlich zu verbessern. Im April 2022 startete das neue Kartenmaterial in Deutschland und im Juli 2022 wurde die Funktion „Umsehen“ in Apple Maps für weite Teile Deutschlands zur Verfügung gestellt. Um „Look Around“ – so die englische Bezeichnung für „Umsehen“ – weiter auszubauen und zu optimieren, hat Apple nun neue Termine und Orte zur Bilderfassung bekannt gegeben. Diese erfolgt nicht nur mit dem Fahrzeug, sondern auch zu Fuß mittels Kamera-Rucksack.

Apple Karten: neue Termine und Orte für die Bilderfassung bekanntgegeben

Apple führt mit Fahrzeugen auf der ganzen Welt Vermessungsfahrten durch, um Daten zu sammeln, um Apple Maps zu verbessern und die Funktion „Look Around“ zu unterstützen. Manche Gegenden werden erstmalig erfasst und an anderen Standorten werden wiederum die bereits erhobenen Daten geprüft. Neben den Fahrzeugen kommenden Dabei auch tragbare Systeme (Rücksäcke) zum Einsatz.

Nun hat Apple eine Vielzahl an Örtlichkeiten in Deutschland für die kommenden Wochen und Monate bestätigt, an denen der Hersteller mit Fahrzeugen und zu Fuß Daten erfasst. Blicken wir exemplarisch auf Nordrhein-Westfalen. Noch bis zum 18. August ist Apple in Düsseldorf, Dortmund und Essen per Pedes mit einem Rucksack unterwegs, um die Innenstädte zu erfassen. Vom 09. Mai bis zum 28. Juli ist Apple beispielsweise im Kreis Unna, Kreis Wesel, Märkischer Kreis, Oberbergischer Kreis, der Stadt Bochum, Stadt Bottrop, Stadt Dortmund, Stadt Duisburg, Stadt Essen, Stadt Gelsenkirchen, Stadt Mülheim an der Ruhr und Stadt Oberhausen mit dem Fahrzeug unterwegs. Dazu gesellen sich in NRW sowie in ganz Deutschland, viele weitere Örtlichkeiten, an denen Apple Daten für „Umsehen“ erhebt.

Hier findet ihr eine Übersicht, wo Apple in den kommenden Wochen und Monaten Daten für Apple Maps sammelt, eine detaillierte nach Landkreisen aufgeteilte Liste findet ihr dort.

(Danke Matthias)