Apple hat soeben den Schalter umgelegt und die völlig neue Karte für Deutschland zur Verfügung gestellt. Damit können Anwender in Deutschland über 60 Sehenswürdigkeiten in 3D, detailliertere Bodenbedeckung, verbesserte Navigation, „Umsehen“ (Look Around), Augmented Reality Fußgängerrouten und mehr erleben.

Apple stellt völlig neue Karte für Deutschland zur Verfügung

Seit mehreren Jahren arbeitet Apple an einem neuen Kartenerlebnis und führt dieses Schritt für Schritt in vielen Ländern ein. Am heutigen Tag fiel der Startschuss in Deutschland und bereits beim ersten Herumstöbern in Apple Maps werdet ihr bemerken, dass Apple seiner Karten-App ein großes Update spendiert hat.

Ab heute können Nutzer in Deutschland die neue Apple Karten App erleben, die eine schnellere und präzisere Navigation und umfassende Ansichten von Straßen, Gebäuden, Parks, Flughäfen, Einkaufszentren und mehr bietet. Das neue Kartenerlebnis bietet auch dreidimensionale Ansichten von Sehenswürdigkeiten wie dem Brandenburger Tor, dem Reichstagsgebäude, dem Berliner Fernsehturm, der Elbphilharmonie Hamburg und dem Schloss Neuschwanstein.

Ein neues Navigationserlebnis

Zusätzlich zur neuen Karte gibt es viele Funktionen, die Nutzer dabei helfen, einfacher zu navigieren und die Welt zu entdecken. Siri Natural Language Guidance bietet natürlichere, noch leichter zu verstehende Anweisungen, wie beispielsweise „An der nächsten Ampel links abbiegen.“ Der Spurassistent hilft, falsches Abbiegen und das Verpassen von Ausfahrten zu vermeiden, indem er euch in die richtige Fahrspur lenkt, bevor ihr abbiegt oder eine Ausfahrt nehmen müsst. Mit Karten könnt ihr jetzt auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit der Straße sehen, auf der sie unterwegs seid

Mit iOS 15 können Pendler in Deutschland mit einem Fingertipp auf alle Abfahrten in ihrer Nähe zugreifen und ihre Lieblingsverbindungen oben festpinnen. Karten folgt automatisch der ausgewählten Verbindung und benachrichtigt die Nutzer, wenn sie demnächst aussteigen müssen – und sie können sogar auf der Apple Watch den Überblick behalten. Nahverkehrsinfos in Echtzeit bieten detaillierte Fahrpläne, aktuelle Abfahrts- und Ankunftszeiten, eine Ansicht wo sich der Bus oder Zug auf der Strecke befindet und Anschlussimöglichkeiten, um die Reiseplanung zu erleichtern. Karten zeigt auch wichtige Informationen in Echtzeit an, wie Ausfälle.

„Umsehen“ startet in Deutschland

Zum neuen Kartenerlebnis gehört auch die Funktion „Umsehen“ (englische Bezeichnung „Look Around). Karten bietet mit „Umsehen“ interaktive Bilder auf Straßenebene mit hochauflösender 3D-Fotografie sowie eine flüssige und reibungslose Darstellung von Großstädten. Zum Start steht diese Funktion zunächst in München zur Verfügung. Weitere Städte in Deutschland werden folgen. Apple betont, dass man sehr eng mit der bayerischen Datenschutzbehörde zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass alle regionalen Datenschutzrichtlinien und -protokolle eingehalten werden. Das schließt auch die Unkenntlichmachung aller persönlich identifizierbaren Informationen ein.

Augmented Reality Wegbeschreibungen für Fussgänger

Mit den neuesten Updates führt Apple Karten Augmented Reality Fußgängerrouten ein, die detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality für ausgewählte deutsche Städte bieten, darunter Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln und München. Ihr könnt einfach euer iPhone anheben, um Gebäude in der Umgebung zu scannen. Karten generiert eine hochpräzise Position und liefert detaillierte Wegbeschreibungen in Augmented Reality, die im Kontext der realen Welt betrachtet werden können.

Mehr Orte mit Reiseführern entdecken

Reiseführer machen es Nutzer von Karten, die andere Teile der Welt erkunden möchten, einfach, tolle Orte zu entdecken und großartige Aktivitäten in vielen Städten der Welt zu finden. Nutzer können über die Taste „Reiseführer erkunden“ auf über 1.000 von Experten kuratierte Reiseführer zugreifen, die Empfehlungen von angesehenen Marken wie Time Out, The Washington Post, der National Park Foundation, Complex und The Infatuation enthalten. Kuratierte Reiseführer können gespeichert werden und werden automatisch aktualisiert, sobald neue Orte hinzugefügt werden, sodass Nutzerinnen immer über die neuesten Empfehlungen verfügen. Anwender können sogar ihre eigenen persönlichen Reiseführer mit ihren Lieblingsorten erstellen, um sie mit Freunden und Familie zu teilen.

Zusätzliche Funktionen in Karten beinhalten laut Apple:

Erkunden und Navigieren mit einer visuell beeindruckenden Städteansicht in 3D, die eine noch nie dagewesene Detailtiefe für Wohngegenden, Gewerbegebiete, Häfen, Gebäude und mehr bietet. Ab sofort können Nutzer:innen Höhenunterschiede einer Stadt, neue Straßendetails und individuell gestaltete Wahrzeichen in Städten auf der ganzen Welt sehen, darunter London, Los Angeles, Montreal, Philadelphia, San Francisco, San Diego, Vancouver, Washington, D.C. und mehr.

Einen Interaktiven Globus, der eine völlig neue Sichtweise auf die Welt eröffnet.3 Der dreidimensionale Globus zeigt die natürliche Schönheit der Erde mit erstaunlichen Strukturen und Formen. Nutzer:innen können beeindruckende Details für Gebirge, Wüsten, Wälder, Ozeane und mehr sehen. Die abgelegensten und schönsten Orte der Welt sind jetzt ganz leicht direkt vom iPhone aus zu erreichen.

Favoriten, die die Navigation zu häufig besuchten Orten mit nur einem Fingertipp ermöglichen. Ob zum Zuhause, zur Arbeitsstelle, ins Fitnessstudio oder in die Schule: Nutzer:innen können die Navigation per einfachem Fingertipp starten, sobald sich der Ort erst einmal in Favoriten auf dem Startbildschirm befindet.

Flyover, das eine Möglichkeit bietet, ausgewählte wichtige Metropolen mit fotorealistischen, immersiven 3D Ansichten zu entdecken. Nutzer:innen können mit ihrem Gerät über eine Stadt fliegen oder Städte und Sehenswürdigkeiten in hoher Auflösung aus der Vogelperspektive erkunden und dabei den Ausschnitt beliebig drehen, zoomen, bewegen und neigen.

Flugstatus, das die On-Device Intelligenz von Siri nutzt, um nach Informationen zu suchen, die in Mail, Kalender oder Wallet gespeichert sind, und proaktiv Fluginformationen zu Terminals, Gates und Abflugzeiten sowie Flugänderungen oder -streichungen für bevorstehende Reisen liefert.