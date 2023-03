Apple bietet schon seit vielen Jahren eine Inzahlungnahme von hauseigenen Geräten an. So erhaltet ihr beim Kauf eines neuen iPhone, iPad und Co. eine entsprechende Gutschrift, die ihr für die Neuanschaffung einsetzt. Die Höhe der Gutschrift hängt vom jeweiligen Gerät und dessen Zustand ab. Nun hat Apple überraschend die Preise für den Ankauf angehoben, womit ihr für viele Geräte einen höheren Ankaufswert erhaltet.

Inzahlungnahme bei Apple

Bis auf einige wenige Sonderaktionen, zeichnete sich in den letzten Jahren der Trend ab, dass Apple eher weniger als mehr für die „Trade Ins“ zahlt. Jetzt überrascht uns das Unternehmen jedoch und zeigt sich spendabler, wenngleich die Gutschriften nicht auf dem Niveau sind, die es noch vor wenigen Jahren gab. Dennoch ist die Erhöhung erfreulich, so gibt es jetzt beispielsweise für ein iPhone 13 Pro Max bis zu 35 Euro mehr, als noch vor kurzem.

Nachfolgend einige Beispiele aus der „Trade In“-Liste mit dem neuen sowie alten maximalen Ankaufswert:

iPhone XR: 180 Euro (zuvor 170 Euro)

iPhone XS Max: 195 Euro (zuvor 190 Euro)

iPhone 11: 260 Euro (zuvor 240 Euro)

iPhone 11 Pro: 295 Euro (zuvor 275 Euro)

iPhone 12 mini: 285 Euro (zuvor 280 Euro)

iPhone 12 Pro: 390 Euro (zuvor 395 Euro)

iPhone 13 mini: 380 Euro (zuvor 370 Euro)

iPhone 13 Pro: 590 Euro (zuvor 575 Euro)

iPhone 13 Pro Max: 685 Euro (zuvor 650 Euro)

Auch bei einigen iPad und MacBook Modellen wurde der Preis zum Vorteil angepasst. So zahlt Apple jetzt beispielsweise für das iPad Air bis zu 325 Euro anstatt 255 Euro. Ein MacBook Pro ist Apple jetzt 810 Euro wert, anstatt zuvor 740 Euro.

Bei der Apple Watch gab es nur moderate Anpassungen. Wenn sich der Ankaufspreis angehoben hat, wie beispielsweise bei der Series 4 und 7, dann sind es 5 Euro. Viele der Modelle bleiben im Wert unverändert.

Wir haben Apples „Trade In“ Angebot in der Vergangenheit bereits mehrfach thematisiert. Grundsätzlich haben wir festgestellt, dass die Apple Ankaufpreise unter dem Niveau liegen von den möglichen Preisen bei eBay, Kleinanzeigen und Co. Gleichzeitig muss man allerdings feststellen, dass das Prozedere über Apple bzw. den Apple Dienstleister sehr komfortabel ist und relativ zügig über die Bühne geht. Möchtet ihr einen höheren Verkaufspreis erzielen, so verkauft ihr euer Apple Produkt besser privat. Kommt euch die komfortable Abwicklung entgegen, bietet sich „Apple Trade In“ an. In jedem Fall kann es nicht verkehrt sein, die Möglichkeiten und die prognostizierten Preise zu vergleichen.

Um den maximalen Ankaufspreis eines eurer Apple Produkte zu ermitteln, bietet das Unternehmen eine „Trade In“ Übersicht an.