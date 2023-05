Apples Worldwide Developer Conference (WWDC) 2023 verspricht wieder eine Reihe von spannenden Software- und Hardware-Updates. Es wird erwartet, dass der Tech-Gigant die neuesten Versionen seiner Betriebssysteme vorstellt: iOS 17, watchOS 10, macOS 14 und mehr. Was die diesjährige Veranstaltung jedoch von anderen abhebt, ist der Wirbel um Apples möglichen Einstieg in den Bereich der virtuellen Realität (VR) mit einem Mixed-Reality-Headset. Angeheizt werden die Gerüchte durch die Tatsache, dass Apple Einladungen an mehrere VR-Technologie-Experten verschickt hat.

VR-Experten auf der WWDC 2023

Prominente Vertreter wie Ian Hamilton, Herausgeber von UploadVR und Norman Chan, der für seine Bewertungen von AR/VR-Geräten bekannt ist, gehören zu denjenigen, die zum ersten Mal an einer Apple-Veranstaltung teilnehmen werden. Die Entscheidung, diese Experten einzuladen, ist laut 9to5Mac ein deutlicher Hinweis auf eine VR-bezogene Ankündigung auf der WWDC 2023.

In der Vergangenheit hat Apple eine ähnliche Diversifizierung seiner Gästelisten vorgenommen. Im Jahr 2014 beispielsweise deutete die Anwesenheit von Reportern aus der Modewelt bei einer Keynote im September auf die Enthüllung der ersten Apple Watch hin. Im März 2019 wurde die Ankündigung von Apple TV+ durch die Teilnahme von Hollywood-Prominenten und Reportern an einer speziellen Veranstaltung angekündigt.

Mit Blick auf die diesjährige WWDC-Keynote am 5. Juni steigt die Vorfreude auf Apples Mixed-Reality-Headset, welches wahrscheinlich den Namen „Reality Pro“ tragen wird. Das AR/VR-Headset soll ein immersives Erlebnis bieten, das Augmented Reality und Virtual Reality Anwendungen mit einem High-Definition-Display kombiniert. Es soll mit hochauflösenden Kameras und mehreren Sensoren ausgestattet sein, die es dem Nutzer ermöglichen, mit der realen Welt in der erweiterten Realität zu interagieren.

„Reality Pro“ soll ein multifunktionales Gerät sein, das VR-FaceTime, Spiele und sogar die Möglichkeit zur Verwendung als externes Display für den Mac unterstützt. Außerdem soll das Headset iPad-Apps im Kompatibilitätsmodus ausführen.

Die anspruchsvolle Natur dieses Geräts könnte jedoch seine anfängliche Verfügbarkeit einschränken, wobei das Headset wahrscheinlich nicht vor der Weihnachtszeit auf den Markt kommt. Es wird jedoch erwartet, dass die Presse und die Software-Entwickler „Reality Pro“ im Juni im Apple Park aus erster Hand erleben können, was die Bühne für eine aufregende Enthüllung auf der WWDC 2023 bereitet.