Jeden Tag im Dezember schickt Apple unter dem Motto „Apple 2023 Countdown“ einen Blockbuster zum Aktionspreis ins Rennen. Nur am heutigen Dienstag könnt ihr euch den Film „Einfach mal was Schönes“ für nur 4,99 Euro sichern.

Apple 2023 Countdown – Tag 5: „Einfach mal was Schönes“ nur 4,99 Euro

Weiter geht es mit dem Countdown in Richtung Jahreswechsel. Wir nutzen den heutgefn 05. Dezember 2023, um auf Tag 5 der Aktion „Apple 2023 Countdown“ zu blicken. Nur heute könnt ihr euch die Komödie „Einfach mal was Schönes“ zum Sonderpreis sichern.

Der Film „Einfach mal was Schönes“ kam Ende 2022 in die deutschen Kinos. In der Hauptrolle ist unter anderem Karoline Herfurth zu sehen, die gleichzeitig Regie führte.

Die Kurzbeschreibung des Film liest sich wie folgt

Die Radiomoderatorin Karla (Karoline Herfurth) hat es lange versucht, aber sie findet einfach nicht den passenden Mann, um eine Familie zu gründen. Mit knapp 40 Jahren entscheidet sie sich, alleine ein Kind zu bekommen. Doch dann lernt sie den Krankenpfleger Ole kennen, der eigentlich der lange gesuchte Traummann ist. Allerdings ist Ole erst 28 Jahre und will noch keine Kinder.

Nur heute könnt ihr euch „Einfach mal was Schönes“ für nur 4,99 Euro kaufen.

