Withings hat vor wenigen Augenblicken die neue Withings ScanWatch Nova angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Withings Hybrid Smartwatch, die Smartwatch-Technologie mit Taucheruhren-Charme kombiniert.

Withings ScanWatch Nova ist da

Withings hat soeben sein neues Produkt vorgestellt. Die Rede ist von der ScanWatch Nova. Die Smartwatch bietet einen leistungsstarken Gesundheitsscan integriert in einer Luxusuhr im Taucherstil mit OLED-Graustufenbildschirm und einem Armband gefertigt aus hochwertigem Oyster-Edelstahl. Funktionen zur Verfolgung von Gesundheitsmetriken und Aktivitäten, einschließlich Elektrokardiogramm auf Abruf, SpO2, Körpertemperatur rund um die Uhr, erweitertem Aktivitätstracking und detaillierter Schlafanalyse machen die ScanWatch Nova zu einem luxuriösen Gesundheitswächter am Handgelenk.

Highlights

Taucheruhr-Ästhetik: ScanWatch Nova verfügt über eine drehbare Lünette aus Keramik und Edelstahl mit lasergravierten Markierungen, die die Standardcodes der Tauchpraxis enthalten, sowie vollständig hohle Luminova-Uhrzeiger, -Anzeigen und erhabene Indizes, die die Verwendung selbst bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht. Die ScanWatch Nova verfügt über ein edles Sunray-Zifferblatt, ihr Gehäuse ist hochglanzpoliert und aus Edelstahl gefertigt. Diese von Tauchern inspirierte Uhr ist nicht nur wasserdicht bis 10 ATM, sondern wird auch durch ein Saphirglas mit Antireflexionsbeschichtung geschützt. Die Uhr ist mit einem hochauflösenden OLED-Graustufenbildschirm ausgestattet, sodass die wichtigsten Benachrichtigungen für die Nutzerinnen und Nutzer klar und schnell lesbar sind.

Lange Akkulaufzeit: Die ScanWatch Nova verfügt über die einzigartige Withings-Akkulaufzeit von bis zu 30 Tagen, damit Nutzerinnen und Nutzer sich auf ihre Gesundheit konzentrieren können, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen.

Spitzentechnologie: Mithilfe von MultiWave PPG-Sensoren und HealthSenseTM – dem proprietären Betriebssystem von Withings – kann ScanWatch Nova erweiterte kardiovaskuläre Vitalwerte wie Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität und EKG verfolgen. Sie ist auch in der Lage, SpO2 und Atemstörungen zu messen und Schlafmuster zu verfolgen.

Elektrokardiogramm (EKG) in medizinischer Qualität auf Abruf: Die ScanWatch Nova führt auf Abruf ein Elektrokardiogramm in medizinischer Qualität durch. So lassen sich jederzeit potenzielle Herzanomalien wie Vorhofflimmern erkennen, eine der häufigsten Formen von Arrhythmien, die durch unregelmäßige Herzrhythmen gekennzeichnet sind. Seit 2020 haben die Withings ScanWatch Uhren fast 2 Millionen Anzeichen von Vorhofflimmern erkannt. In nur 30 Sekunden können Nutzerinnen und Nutzer über zwei integrierte Elektroden durch einfaches Berühren der Lünette mit der Hand eine EKG-Messung mit Live-Ergebnissen in der Withings-App starten.

Aktivitätssteigerung durch nahtloses Tracking: ScanWatch Nova kann Parameter wie Schritte, Kalorien, Höhe und Trainingsrouten (über Connected GPS) verfolgen und mehr als 40 Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Schwimmen und Radfahren automatisch erkennen. Darüber hinaus ermöglicht ScanWatch Nova die Beurteilung des Fitnessniveaus durch die Schätzung des VO2 Max, der die Fähigkeit des Herzens und der Muskeln misst, bei körperlicher Betätigung Sauerstoff in Energie umzuwandeln. Nutzende können für mehr Komfort während ihrer Trainingseinheit einfach vom Oyster-Metallarmband zum FKM-Armband wechseln (beide Armbänder sind beim Kauf enthalten).

Preis & Verfügbarkeit

Die ScanWatch Nova ist ab sofort auf Withings.com zum Preis von 599,95 Euro erhältlich. Ab Mitte Januar 2024 ist diese bei weiteren Withings Handelspartnern verfügbar. Die Uhr wird mit einem Oyster-Armband geliefert, das sich für einen sicheren und bequemen Sitz von 20 mm auf 18 mm verjüngt. ScanWatch Nova ist in den Zifferblattfarben Blau, Grün und Schwarz erhältlich.

