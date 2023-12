Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis der neue Apple Original Film „The Family Plan“ auf Apple TV+ seine Premiere feiert. Bevor es am 15. Dezember 2023 losgeht, gibt es vorab noch einen kurzen Videoclip.

„The Family Plan – Grocery Store Fight Scene“

Seit wenigen Wochen ist bekannt, dass die Sctionkomödie „The Family Plan“ mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle am 15. Dezember 2023 seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Nun geht es langsam aber sicher in die heiße Phase. Bevor der Film kommende Woche debütieren wird, bekommen wir einen weiteren Einblick.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Apple TV+ hat „The Family Plan — Grocery Store Fight Scene“ veröffentlicht. Diese zeigt eine Szene aus dem Film. Dazu heißt es passenderweise

Wenn Sie ein ehemaliger Attentäter sind, gibt es keinen „normalen“ Gang zum Supermarkt.

Um was geht es in dem Film?

Dan Morgan (Mark Wahlberg) liebt sein ruhiges Vorstadtleben als hingebungsvoller Ehemann, Vater von drei Kindern und erfolgreicher Autoverkäufer. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Jahrzehnte zuvor war er ein Elite-Attentäter der Regierung, dessen Aufgabe es war, die tödlichsten Bedrohungen der Welt zu beseitigen. Als Feinde aus seiner Vergangenheit ihn aufspüren, packt Dan seine ahnungslose Frau (Michelle Monaghan), seine verängstigte Teenager-Tochter, seinen jugendlichen Pro-Gamer-Sohn und sein entzückendes 10 Monate altes Baby in ihren Minivan und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Roadtrip quer durchs Land nach Las Vegas. Dan ist entschlossen, seine Familie zu beschützen – und ihnen gleichzeitig den Urlaub seines Lebens zu gönnen – und muss seine lange schlummernden Fähigkeiten in die Tat umsetzen, ohne seine wahre Identität preiszugeben.

Darüberhinaus hat Apple TV+ noch einen #Shorts auf YouTube veröffentlicht.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

