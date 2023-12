Den Jahresausklang nutzen zahlreiche Unternehmen, um die abgelaufenen 12 Monate Revue passieren zu lassen, Top-Charts zu veröffentlicht, Künstler des Jahres bekannt zu geben etc. pp. Am heutigen Tag hat Apple Podcasts den Podcast des Jahres 2023 gekürt. Die Wahl fiel auf „Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus“ von Lemonada Media.

Apple Podcasts kürt „Wiser Than Me“ zum Podcast des Jahres 2023

Zuletztt hatte Apple die beliebtesten Podcasts des Jahres 2023, die besten Bücher des Jahres 2023 (inkl. Jahresrückblick) sowie die Gewinner der App Store Awards 2023 bekannt gegeben. Nun geht es mit dem Podcast des Jahres 2023 weiter.

Mit der Auszeichnung „Podcast des Jahres 2023“ wird jedes Jahr ein Podcast geehrt, der von Qualität und Innovation im Bereich Podcasting zeugt. Dieses Mal fiel die Wahl auf „Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus“. Die Beliebtheit des Podcasts und die Auszeichnungen sind ein Beweis für den erfrischend authentischen Ansatz, die Stimmen älterer, klügerer Frauen – eine Bevölkerungsgruppe, die in der Mainstream-Kultur nicht oft im Mittelpunkt steht – zu verstärken und das Hören über Generationen hinweg zu fördern. Wiser Than Me hat auf Anhieb ein riesiges Publikum auf Apple Podcasts in seinen Bann gezogen und war 29 Tage in Folge die Nummer 1 in den USA – eine Leistung, die 2023 bisher noch nicht übertroffen worden ist.

Apple schreibt

Die 62-Jährige, die zum ersten Mal als Podcast-Moderatorin in Erscheinung tritt und somit selbst ein neues Kapitel aufschlägt, holt Persönlichkeiten wie die Sängerin Darlene Love, 82, und die Autorin Amy Tan, 71, für tiefgreifende Gespräche ans Mikrofon, die Lachen, Tränen und so ziemlich jedes Gefühl dazwischen hervorrufen.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel zu „Wiser Than Me with Julia Louis-Dreyfus“ hat Lemonada Media nun die zweite Staffel angekündigt. Diese startet im Frühjahr 2024.

