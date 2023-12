Apple hat vor wenigen Tagen den Release Candidate zu iOS 17.2 und iPadOS 17.2 freigegeben. Damit befinden wir uns definitiv auf der Zielgeraden der Entwicklung des kommenden X.2 Updates.

Apple veröffentlicht iOS 17.2 & iPadOS 17.2

Vor wenigen Wochen hat Apple die Beta-Phase zu iOS 17.2 und iPadOS 17.2 gestartet. Seitdem wurden mehrere Beta-Versionen veröffentlicht und nun nähern wir uns mit dem Release Candidate der finalen Version.

In den letzten Wochen haben wir bereits ausführlich über die Neuheiten informiert, die die kommenden X.2 Updates mit sich bringen. In erster Linie sind hier die neue Journal-App, Apple Music Collaborative Playlists und iMessage Contact Key Verification zu nennen. Aber auch die Aufnahme räumlicher Videos für Apple Vision Pro kündigt sich an. Eine gute Übersicht der neuen Funktionen und Verbesserungen findet ihr hier, hier, hier und dort.

Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 17.2 und iPadOS 17.2 freigeben wird. Sollten keine größeren Fehler mehr auftauchen, so rechnen wir mit der Freigabe in der kommenden Woche.

Update 19:43 Uhr

Der Release Candidate zu macOS 14.2, tvOS 17.2 und watchOS 10.2 ist auch da.

