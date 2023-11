Apple hat gestern Abend die Beta 3 zu iOS 17.2, iPadOS 17.2 und Co. veröffentlicht. Damit haben eingetragene Entwickler eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.2 Update zu beschäftigen. iOS 17.2 stellt ein durchaus großes Update mit allerhand Neuerungen und Verbesserungen dar. Die meisten Anpassungen wurde bereits mit der iOS 17.2 Beta 1 und Beta 2 implementiert, so dass Apple mit der Beta 3 nur noch kleinere Optimierungen vorgenommen hat.

In den Einstellungen der Musik-App gibt es jetzt eine Option zum Hinzufügen von Titeln zu Ihrer Mediathek, wenn diese als Favorit markiert sind. Die Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter Einstellungen -> Allgemein -> Tastatur gibt es eine neue Option um Inline-Vorhersagen beim Tippen zu deaktivieren. Die Inline-Vorhersagen stehen aktuell nur der englische Sprache zur Verfügung.

In den Einstellungen für die Telefon-App und FaceTime gibt es mit der Beta 3 eine neue Option, mit der ihr festlegen könnt, wie ihr eure Kontaktdaten teilen möchtet. „Name und Foto teilen“ kann deaktiviert, auf „Nur Kontakte“ oder auf „Immer fragen“ eingestellt werden. Bisher gab es diese Einstellung nur für die Nachrichten-App.

In iOS 17.2 Beta 3, it looks like FaceTime will warn you if a blocked contact is joining the call. pic.twitter.com/PMnZJVd9wd

Wenn ihr einem FaceTime-Anruf beitretet, an dem jemand teilnehmt, den ihr geblockt habt, erhaltet ihr mit der Beta 3 eine Warnung.

Wenn ihr die Fotos-App nach dem Update auf iOS 17.2 Beta 3 öffnet, werden ihr aufgefordert, der Fotos-App den Zugriff auf die Apple Music Mediathek zu erlauben. ‌Anschließend hat Foto-Rückblicke mit „Apple Music“-Musik hinterlegen.

Fotos‌ wird nach der Aktivierung des Zugriffs unter Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit“ als App aufgeführt, die auf Apple Music zugreift. Fotos verfügte bereits über diese Funktion, Apple bietet jetzt allerdings eine Option zum Deaktivieren des Zugriffs.

Mit iOS 17.2 Beta 3 sieht es so aus, als könnten Sie über AirDrop mit Notizen zusammenarbeiten.

With iOS 17.2 Beta 3, it looks like you might be able to collabotate with notes via AirDrop! pic.twitter.com/VB6fuwKBtQ

— Aaron (@aaronp613) November 14, 2023