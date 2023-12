Es gibt sicherlich Argumente für und gegen eine iPhone-Hülle. Solltet ihr euch für ein Case entscheiden, so ist die Auswahl riesig groß und es fällt schwer den Überblick zu bewahren. Nun ist die Auswahl noch einmal größer geworden, da Nomad sein Sport Case ab sofort in Racing Yellow anbietet.

iPhone 15 Pro: Nomad Sport Case in Racing Yellow ab sofort erhältlich

Mitten in der dunklen Jahreszeit setzt die leuchtende Farbe Racing Yellow ein Highlight im Dezember. Die limitierte Edition des Sport Case von Nomad bietet dabei mehr als nur sonnengelbe Alltagsmomente: Die Schutzhülle bietet eine beschichtete Rückseite aus PET und optimalen Halt in der Hand. Die matten TPE-Bumper geben dem Case nicht nur einen besonderen Schutz, wie beispielsweise das Abfangen von Stürzen aus bis zu 2,5 Metern Höhe, sondern ebenfalls einen Kontrast zum modernen Glanz auf der Rückseite. Mit MagSafe- und Qi-Kompatibilität ist die minimalistische Schutzhülle ideal für die Strapazen des Alltags ausgestattet. Das Sport Case von Nomad ist jetzt für das iPhone 15 Pro in der Farbe Racing Yellow auf Amazon erhältlich.

Alle Fakten im Überblick

MagSafe-Schutzhülle für das Apple iPhone aus Polycarbonat mit glänzender PET-Beschichtung

Vernickelte Neodym-Magnete ermöglichen MagSafe-Kompatibilität

Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches MagSafe-Zubehör

Erhöhter Rahmen schützt den Bildschirm

Verstärkte Knöpfe aus Metall passend zur Farbe des Cases

Eloxierte Aluminiumknöpfe

Schutz vor Stürzen aus bis zu 2.5 Metern

800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton)

Mikrofaserauskleidung im Inneren schützt das Smartphone vor Kratzern

TPE-Bumper und TPE-Kameraring sorgen für noch mehr Schutz

Kompatibel mit MagSafe und weiteren Qi-Geräten

Kompatibel mit dem iPhone 15 Pro

Das Nomad Sport Case in Racing Yellow ist ab sofort zu einem Preis von 49,95 Euro verfügbar.

