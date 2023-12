Apple hat soeben das Firmware-Update 6B34 für die AirPods Pro 2 mit Lightning-Ladecase veröffentlicht. Damit schickt der Hersteller aus Cupertino am heutigen Abend nicht nur neue Beta-Versionen bzw. Release Candidates ins Rennen, sondern versorgt euch die AirPods Pro 2 mit einem Software-update.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 6B34 für AirPods Pro 2 (Lightning)

Ab sofort steht das Firmware-Update 6B34 für die AirPods Pro 2 mit Lightning-Ladecase als Download bereit. Das jüngste Update folgt auf die Firmware-Version 6B32, die Apple im November freigegeben hat.

Mangels Release-Notes können wir nur spekulieren, welche Veränderungen Apple vorgenommen hat. Aufgrund des relativ geringen Versionssprungs gehen wir davon aus, dass Apple ausschließlich Fehler beseitigt und die Leistung der Kopfhörer verbessert hat. Mit neuen Funktionen rechnen wir ehrlicherweise nicht.

Ein Patentrezept zur Installation des Updates gibt es nicht. Für gewöhnlich installiert sich das Update mit der Zeit im Hintergrund von selbst, so dass es der Anwender nicht mitbekommt. Hierzu müssen die AirPods bzw. das Ladecase aufgeladen werden und das iPhone in der Nähe sein. Manuell kann man das Update nicht initiieren. Wenn ihr die Voraussetzungen erfüllt habt, dann sollte das Update in den kommenden Tagen automatisch starten. Lasst euch nicht beirren, falls das Update nicht sofort ausgeführt wird.

Das Update auf Version 6B34 richtet sich ausschließlich an Besitzer der AirPods Pro 2 mit Lightning-Ladecase. Die AirPods Pro 2 mit USB-Ladecase haben kein Update erhalten.

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Case (USB-C)

Die geringe Verzerrung und die speziell entwickelten Treiber und Verstärker liefern brillante...

