Seit gestern steht die Beta 2 zu iOS 17.2 für eingetragene Entwickler bereit. Seitdem hat die jüngste Beta-Version bereits den Sprung auf zahlreiche Endgeräte gefunden, so dass nach und nach immer mehr Verbesserungen zur Beta 1 bekannt werden. Nachdem wir bereits separat auf die Möglichkeit zur Aufnahme räumlicher Videos für Appel Vision Pro eingegangen sind, haben wir weitere Neuerungen der Beta 2 (Build 21C5040g) zusammengetragen. Bereits die Beta 1 brachte einen großen Schwung an Neuerungen mit, darunter eine neue Journal-App.

iOS 17.2 Beta 2: Das ist neu

Aufnahme räumlicher Videos: Die iOS 17.2 Beta 2 ermöglicht die Aufnahme räumlicher Videos für Apple Vision Pro.

Warnung vor sensiblen Inhalten: Die neue Funktion „Warnung vor sensiblen Inhalten“ in iOS 17 wird auf Sticker in der Nachrichten-App und Kontaktposter in der Kontakte-App ausgeweitet.

Abdeckung: In der Einstellungen-App in iOS 17.2 Beta 2 wurde das Menü „Abdeckung“ in das übergeordnete Menü „Allgemein“ verschoben. Zuvor habt ihr „Abdeckung“ unter Einstellungen -> Allgemein -> Info gefunden. So habt ihr einen etwas schnelleren Überblick der Garantieabdeckung für eure Geräte bzw. gekoppelten Geräte.

Siri: Siri ist mit der iOS 17.2 Beta 2 in der Lage, euch eure voraussichtliche Ankunftszeit, wenn ihr Apple Maps verwenden, und eure aktuelle Höhe mitzuteilen.

New in iOS 17.2: Siri can now tell you your altitude. pic.twitter.com/RTO4Y65ZLQ — Aaron (@aaronp613) November 9, 2023

App Store: In der Rubrik „Apps“ im App Store gibt es eine neue obere Navigationsleiste, mit der ihr durch verschiedene App-Kategorien scrollen können, z. B. Unterhaltung, Bildung, Foto und Video, Musik, Navigation und mehr. „Spiele“ bietet ebenfalls eine neue Top-Navigationsleiste für Kategorien. Bis dato kannten wir diese Navigationsleiste nur von Apple Arcade. Apropos Apple Arcade. Apple übernimmt außerdem das „Kategorien durchsuchen“-Design, das erstmals im Tab „Apple Arcade“ eingeführt wurde. Jede Kategorie ist jetzt eine Karte mit einem detaillierten Symbol. In iOS 17 und früheren Versionen waren Kategorien lediglich Textlisten mit einem einfacheren Symboldesign.

New in iOS 17.2: The AppStore now has a tab bar on top of the „Apps“ and „Games“ sections with different categories of apps. Spotted by @Johnthenormal pic.twitter.com/AuWqGYmCls — Aaron (@aaronp613) November 10, 2023

Apple TV-App: Der Programmcode der iSO 17.2 Beta 2 gibt weitere Hinweise darauf, dass iTunes Filme und iTunes TV-Sendungen in die Apple TV-App verschoben werden.

Code in 17.2 Beta 2 confirms @markgurman’s report that Apple is planning on moving iTunes Movies and TV shows into the Apple TV app! pic.twitter.com/GHx3Xndu2E — Aaron (@aaronp613) November 9, 2023

Shazam: Mit der macOS Sonoma 14.2 Beta 2 könnt ihr Shazam zur Menüleiste und zum Kontrollzentrum eures Mac hinzufügen.