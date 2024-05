Vergangene Woche startete Apple Music einen zehntägigen Countdown, um die 100 besten Alben aller Zeiten zu enthüllen. Am heutigen Tag sind wir bei den Top 10 angekommen und so wurden die 10 besten Alben aller Zeiten soeben bekannt gegeben. In der Tat sind ein paar namhafte Künstler und Alben vertreten. Ob mit der Auswahl euer persönlicher Geschmack getroffen wurde, könnt ihr natürlich nur allein entscheiden.

Apple Music: Das sind die 10 besten Alben aller Zeiten

Wir möchten euch nicht lange auf die Folter spannen. Die Liste „Die 100 besten Alben“ von Apple Music erreicht heute seinen Höhepunkt und „The Miseducation of Lauryn Hill“ landet auf Platz 1. Apple Music schreibt

Lauryn Hills erstes – und einziges – Solo-Studioalbum ist 1998 ein seismisches Ereignis gewesen: ein atemberaubend roher, tiefgründiger Blick in die spirituelle Landschaft nicht nur eines der größten Stars der Ära, sondern der Ära selbst. Sie war und ist ein einmaliges Talent, dessen Inspiration und Innovation über die Jahrzehnte hinweg zu hören ist. Künstler arbeiten lange Diskographien ab, in der Hoffnung auf ein zusammenhängendes Werk, das genug Resonanz hat, um die Kultur umzugestalten und seinen Schöpfer in den Pantheon einzuschreiben; Lauryn Hill hat es in einem einzigen Werk geschafft.

Um die Top 10 gebührend zu feiern, haben sich Zane Lowe und Ebro Darden von Apple Music mit dem legendären Plattenproduzenten, Songwriter und Künstler Nile Rodgers und der Grammy-nominierten Künstlerin und Produzentin Maggie Rogers zusammengesetzt, um die Liste in einer speziellen Gesprächsrunde zu besprechen, die heute weltweit auf Apple Music ausgestrahlt wird. Unter music.apple.com kann man die komplette Diskussion ansehen.

Top 10

10. Lemonade (2016), Beyoncé

9. Nevermind (1991), Nirvana

8. Back to Black (2006), Amy Winehouse

7. good kid, m.A.A.d city (2012), Kendrick Lamar

6. Songs in the Key of Life (1976), Stevie Wonder

5. Blonde (2016), Frank Ocean

4. Purple Rain (1984), Prince & The Revolution

3. Abbey Road (1969), The Beatles

2. Thriller (1982), Michael Jackson

1. The Miseducation of Lauryn Hill (1998), Lauryn Hill

Als zusätzliches Geschenk für Musikfans hat Apple Music 100 Audiovignetten erstellt, die die Geschichte jedes Albums erzählen und seine Bedeutung und Position auf der Liste in Kontext setzen. Geschrieben von einem Team aus Musikexpert:innen und bearbeitet von preisgekrönten Audio-Editor:innen, sind diese Vignetten klangliche Begleiter zu „Die 100 besten Alben“ von Apple Music. Unter apple.co/100BestRadio auf Apple Podcasts kann man sich die Geschichten und mehr hinter den einzelnen Alben anhören.

-> Hier geht es direkt zu den 100 besten Alben aller Zeiten

