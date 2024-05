Apple Music präsentiert mit der neuen Playlist „100 Best Albums“ eine Sammlung von Hits, die das musikalische Erbe durch die Jahrzehnte hinweg würdigt. Die sorgfältig ausgewählte Zusammenstellung, unabhängig von Streaming-Zahlen, wurde von einem Team aus Experten von Apple Music und einer auserlesenen Gruppe von Künstlern wie Pharrell Williams und Charli XCX erstellt. Heute beginnt ein zehntägiger Countdown mit der Enthüllung der Alben auf Platz 100 bis 91.

Eine musikalische Zeitreise

Mit dem Beginn des zehntägigen Countdowns wurden die ersten zehn Alben enthüllt. Die erste Runde gibt einen Vorgeschmack auf die Vielfalt der gesamten Liste. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Epochen und Genres, von den bahnbrechenden Sounds der 70er Jahre bis hin zu den innovativen Klängen des 21. Jahrhunderts.

Hier sind die bereits veröffentlichten Plätze 100 bis 91:

100. Body Talk, Robyn

99. Hotel California, Eagles

98. ASTROWORLD, Travis Scott

97. Rage Against the Machine, Rage Against the Machine

96. Pure Heroine, Lorde

95. Confessions, USHER

94. Untrue, Burial

93. A Seat at the Table, Solange

92. Flower Boy, Tyler, The Creator

91. Listen Without Prejudice Vol. 1, George Michael

Apple Music hat zudem eine spezielle Microsite für die Bestenliste eingerichtet, die täglich während des Countdowns aktualisiert wird. Die Seite bietet nicht nur Einblicke in jedes der gelisteten Alben, sondern auch Archivinterviews und weitere exklusive Inhalte, die es Fans ermöglichen, tiefer in die Musik einzutauchen und ihre Lieblingsalben mit anderen zu teilen.

„Diese Liste zusammenzustellen, war ein echter Kraftakt, weil es zum einen unglaublich schwierig gewesen ist, die Auswahl zu treffen und zum anderen weil wir alle so leidenschaftlich bei der Sache sind“, sagt Zane Lowe, Global Creative Director bei Apple Music und Lead Moderator von Apple Music 1. „Wir hatten die Aufgabe, die 100 besten Alben auszuwählen — das ist praktisch ein fast aussichtsloses Unterfangen. Aber als Musikfans war es großartig, sich die Zeit zu nehmen, um über die Musik, die Alben und die Künstler nachzudenken, die wir so sehr lieben. Wenn diese Liste zu mehr Diskussionen unter den Fans außerhalb von Apple Music anregt und Menschen dazu bringt, leidenschaftlich über Musik zu sprechen, die sie lieben, dann haben wir das erreicht, was wir uns vorgenommen haben.“

Fans können sich auch auf die Radiosendungen zu den 100 besten Alben auf Apple Music Hits freuen, bei denen rund um die Uhr Specials mit Apple Music Radio-Moderatoren und tägliche Specials um 9:00 Uhr PT (18:00 Uhr MESZ) ausgestrahlt werden, sowie auf exklusive Inhalte, die täglich auf Apple Music und Apple Podcasts zum Abruf bereitstehen.

Alle Gewinner bei „100 Best Albums“ erhalten einen Award aus gestrahltem, eloxiertem Aluminium, das vollständig aus recycelten Apple-Produkten hergestellt worden ist, in einem einzigartigen, polierten PVD-Gold. Die Rückseite der Auszeichnung ist einer Vinyl-LP nachempfunden und trägt den Namen des Künstlers, den Albumtitel und das Erscheinungsjahr des Albums.

