Die Hinweise verdichten sich, dass Apple zeitnah einen neuen Beats Pill Lautsprecher ankündigen wird. Nun taucht dieser in der offiziellen Datenbank der FCC auf. Dies impliziert, dass wir uns dem offiziellen Verkaufsstart wieder ein Stück weiter nähern.

Neuer Beats Pill Lautsprecher taucht in FCC-Datenbank auf

In den vergangenen Wochen ist der neue Beats Pill Lautsprecher bereits an unterschiedlichen Stellen aufgetaucht. So trugen diesen bereits NBA-Superstar LeBron James und Formel 1 Fahrer Daniel Ricciardo zur Schau. Zudem zeigte sich der Lautsprecher im Release Cadndiate zu iOS 17.5.

Nun taucht der neue Beats Pill in der Datenbank der Federal Communications Commission, wie Macrumors zu berichten weiß. Die. FCC ist eine der unabhängigen Behörden der Vereinigten Staaten, die die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel regelt. Registrierungen bei der FCC erfolgen in der Regel nur wenige Wochen vor der Markteinführung eines Produkts.

Anfang Juni wird Apple die neuen Beats Solo Buds auf den Markt bringen. Gut möglich, dass parallel der neue Beats Pill Lautsprecher angekündigt wird.

Der Beats Pill+ wurde im Jahr 2022 eingestellt. Das neue Modell dürfte unter anderem über einen verbesserten Sound, aktualisierte Bluetooth-Spezifikationen sowie einen USB-C Anschluss verfügen. Zudem soll er in den drei Farben Rot, Schwarz und Gold verfügbar sein.

