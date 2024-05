Als Anker Ende April die Anker SOLIX Solarbank 2-Serie (lässt sich ab sofort bestellen) ankündigte, hieß es, dass die 1. Generation des Akkus für Balkonkraftwerke nicht mit der 2. Generation kompatibel sein wird. Nun zeichnet ist allerdings ab, dass Anker an einem Firmware-Update arbeitet, damit beide Generationen miteinander harmonieren.

Anker SOLIX: Update soll Solarbank (1. Generation) mit Solarbank (2. Generation) kompatibel machen

Ab sofort lassen sich Anker SOLIX Solarbank 2 Pro und SOLIX Solarbank 2 Plus bestellen (wahlweise über die Anker-Webseite oder bei Amazon). Besitzer der ersten Generation der SOLIX Solarbank (hier unser Test) stellen sich die Frage, inwiefern, ihr Speicher mit der zweiten Generation kompatibel ist.

Nachdem Anker dem Ganzen zunächst eine Absage erteilte, gibt es nun spannende Neuerungen. So arbeitet das Unternehmen derzeit fieberhaft an einer Lösung, so dass auch die 1. Generation der Solarbank mit der 2. Generation genutzt werden kann. Wie das Ganze im Detail aussehen wird, und ob es sich nur um Firmware-Update handelt oder Anker auch an einem entsprechenden Adapter arbeitet, ist aktuell nicht bekannt. Ein konkreter Plan für die Umsetzung ist derzeit öffentlich nicht bekannt. Wir rechnen allerdings erst Ende dieses Jahres mit dem passenden Update und Equipment.

