Im Jahr 2023 hat Apple Books seine Position als zentrale Anlaufstelle für digitale Literatur weiter ausgebaut. Mit der Einführung eines neuen Jahresrückblicks und der Präsentation der besten Bücher sowie Hörbücher des Jahres, bietet Apple Books seinen Nutzern nun eine umfassende Möglichkeit, ihre Lesegewohnheiten zu reflektieren und neue Titel zu entdecken.

Der Jahresrückblick

Apple Books hat heute die besten Bücher und Hörbücher des Jahres 2023 vorgestellt und den neuen Jahresrückblick eingeführt. Hierbei handelt es sich um eine neue Funktion in Apple Books, mit der man sich personalisierte Highlights zu den Büchern und Hörbüchern anzeigen lassen kann, die man 2023 genossen hat.

Zusätzlich erhält man Informationen wie beispielsweise der gesamten Zeit, die man mit Lesen verbracht hat, das längste Buch oder Hörbuch, die Serie, die man abgeschlossen hat, meistgelesene Autoren und Genres und das am besten bewertete Buch.

Der Jahresrückblick ist auf dem iPhone und iPad unter „Jetzt lesen“ in den „Top Picks“ für Nutzer verfügbar, die mindestens drei Titel als gelesen markiert haben.

Um Bücher oder Hörbücher hinzuzufügen, tippt und hält man auf ein beliebiges Buch in der App und wählt „Als erledigt markieren“. Um das angezeigte Datum zu ändern, tippt und hält man das Buch und wählt „Fertigstellungsdatum bearbeiten“. Titel, die nicht über Apple Books gelesen worden sind, beispielsweise als Hardcover oder Taschenbuch, können in Apple Books gesucht und mit „Als erledigt markieren“ in den Jahresrückblick aufgenommen werden.

Die besten Bücher und Hörbücher 2023

Zum Abschluss des Jahres veröffentlicht Apple Books auch „Das Beste des Jahres“, eine redaktionell kuratierte Sammlung herausragender Bücher und Hörbücher aus einer Vielzahl von Genres sowie die beliebtesten Titel des Jahres. Nachfolgend die Top-Listen:

Die beliebtesten Sachbücher 2023

Reserve von Prince Harry, The Duke of Sussex iOS 17.1 – Das ist neu von Macwelt What’s our problem? von Tim Urban The Woman in Me von Britney Spears Spare von Prince Harry, The Duke of Sussex

Die beliebtesten Romane 2023

Atlas – Die Geschichte von Pa Salt von Lucinda Riley & Harry Whittaker Elternabend von Sebastian Fitzek Asterix 40 von Fabcaro Fourth Wing – Flammengeküsst von Rebecca Yarros Mein Leben in deinem von Jojo Moyes

Die beliebtesten Sach-Hörbücher des Jahres 2023

Reserve von Prince Harry Kompass für die Seele von Bas Kast The Woman in Me von Britney Spears Der Osten: eine westdeutsche Erfindung von Dirk Oschmann Pick me Girls von Sophie Passmann

Die besten Roman-Hörbücher 2023

Atlas – Die Geschichte von Pa Salt von Lucinda Riley Noch wach? von Benjamin von Stuckrad-Barre Zwischen Welten von Juli Zeh Als Großmutter im Regen tanzte von Trude Teige Melody von Martin Suter

