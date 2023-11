Die Beta 4 von iOS 17.2 und iPadSO 17.2 steht ab sofort als Download bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass eingetragene Entwickler ab sofort einer neue Möglichkeit erhalten, sich mit den kommenden X.2 Update zu beschäftigen und diese auf Herz und Nieren zu überprüfen.

Beta 4 ist da: iOS 17.2 & iPadOS 17.2

Weiter geht es im Takt. Nachdem Apple Ende Oktober die Beta-Phase zu iOS 17.2 und iPadOS 17.2 eröffnete, folgen Anfang und Mitte November die Beta 2 und Beta 3. Ab sofort könnt ihr euch die Beta 4 zu iOS 17.2 und iPadOS 17.2 herunterladen. Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. Hierbei muss allerdings die Apple ID des Entwicklerkontos über das Untermenü „Beta-Updates“ verknüpft sein.

In den letzten Wochen haben wir bereits ausführlich über die Neuheiten informiert, die die kommenden X.2 Updates mit sich bringen. In erster Linie sind hier die neue Journal-App, Apple Music Collaborative Playlists und iMessage Contact Key Verification zu nennen. Aber auch die Aufnahme räumlicher Videos für Apple Vision Pro kündigt sich an. Eine gute Übersicht der neuen Funktionen und Verbesserungen findet ihr hier, hier und dort.

Mittlerweile befinden wir uns im finalen Drittel der Entwicklung von iOS 17.2 und iPadOS 17.2. Wir rechnen damit, dass Apple Anfang Dezember die finale Version für alle Anwender veröffentlichen wird. Welche Neuerungen die Beta 4 mit sich bringt, ist aktuell noch nicht ganz klar. Sobald uns diese Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.

Update 19:25 Uhr: Die Beta 4 zu macOS 14.2, tvOS 17.2 und watchOS 10.2 ist auch da.

