Apple hat die beliebtesten Podcasts des Jahres 2023 bekannt gegeben. Die Vielfalt der Themen reicht von True Crime über politische Diskussionen bis hin zu Gesundheitsratgebern, was die breite Palette an Interessen der Podcast-Hörer in Deutschland widerspiegelt.

Die Vielfalt der deutschen Podcast-Landschaft

In der Kategorie der Top-Podcasts führen Titel wie „Verbrechen“, „LANZ & PRECHT“ und „Kurt Krömer – Feelings“ die Liste an. Die Vielfalt unterstreicht, dass die Hörer in Deutschland ein breites Spektrum an Themen genießen, von spannenden Kriminalfällen bis hin zu tiefgründigen Gesprächen. Ebenso beeindruckend sind die besten neuen Podcasts des Jahres, die Neugier und Interesse an neuen Stimmen und Perspektiven zeigen. Dazu gehören „Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin“, „Sunset Club“ und „Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste“.

Podcasts mit den meisten Follower, wie „Kurt Krömer – Feelings“ und „LANZ & PRECHT“, heben die Bedeutung von Persönlichkeiten in der Podcast-Welt hervor. Die meistgeteilten Podcasts wiederum zeigen, welche Themen resonieren und zum Gesprächsstoff werden. Diese Kategorie führt „LANZ & PRECHT“ an, gefolgt von „Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord“ und „Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin“.

Ein interessanter Aspekt sind die Kategorien der besten kostenlosen und Abo-Kanäle. Hier wird deutlich, dass sowohl öffentlich-rechtliche Angebote wie die „ARD Audiothek“ als auch private Kanäle wie „ZEIT ONLINE“ und „WELT Podcasts“ bei den Nutzern beliebt sind. Allgemein zeigt die Vielfalt der Themen und Formate, dass das Medium Podcast in Deutschland eine reiche und vielseitige Landschaft bietet, die für jeden Geschmack etwas bereithält.

Direkt zu den Top-Charts in der Apple Podcasts App geht es hier: apple.co/-TopCharts23

Das sind die beliebtesten Podcasts 2023 in Deutschland:

Top Podcasts

Verbrechen LANZ & PRECHT Kurt Krömer – Feelings Mordlust Baywatch Berlin Verbrechen von nebenan: True Crime aus der Nachbarschaft MORD AUF EX Apokalypse & Filterkaffee Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin Eine Stunde History – Deutschlandfunk Nova

Die besten neuen Podcasts

Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin Sunset Club Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Kalk & Welk – Die fabelhaften Boomer Boys life is felicious Hazel Thomas Hörerlebnis Das Lederhosen Kartell Frauke Liebs – Die Suche nach dem Mörder Lubi – Ein Polizist stürzt ab 11KM: der tagesschau-Podcast

Podcasts mit den meisten Follower

Kurt Krömer – Feelings LANZ & PRECHT Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin Psychologie to go! Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen Verbrechen MORD AUF EX Geschichten aus der Geschichte Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin

Meistgeteilte Podcasts

LANZ & PRECHT Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord Lage der Nation – der Politik-Podcast aus Berlin So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle „Normalgestörten“ Das Lederhosen Kartell Dr. Matthias Riedl – So geht gesunde Ernährung Kurt Krömer – Feelings Stahl aber herzlich – Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl Verbrechen Geschichten aus der Geschichte

Meistgeteilte Folgen

Hotel Matze: „Jürgen Klopp – Was treibt dich wirklich an?” Alles gesagt?: „Ferdinand von Schirach, was ist ein gelungenes Leben?“ LANZ & PRECHT: „AUSGABE ACHTUNDACHTZIG“ Dr. Matthias Riedl – So geht gesunde Ernährung: „Folge 12: Warum Menschen mit Migräne Supergehirne haben“ Psychologie to go!: „Ohne Alkohol – Interview mit Nathalie Stüben” Kurt Krömer – Feelings: „Herbert Grönemeyer: Autobahn von Bochum nach Berlin” Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin: „Hafer senkt den Blutzuckerspiegel – Dr. Matthias Riedl über Diabetes” Verbrechen: „Schattenmenschen” Cui Bono: Wer hat Angst vorm Drachenlord: „Für eine Handvoll Fans” So bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle „Normalgestörten:” „ADHS bei Erwachsenen – eine erlösende Diagnose? mit Dr. Jakob Hein”

Die besten kostenlosen Kanäle

ARD Audiothek Highlights NDR Podcasts Dlf Wissen stern funk ARD Audiothek Kinder Dlf Politik & Analyse Alle tagesschau-Podcasts Frankfurter Allgemeine Brigitte

Die besten Abo-Kanäle

ZEIT ONLINE WELT Podcasts Podimo Deutschland DER SPIEGEL Handelsblatt GEO ThePioneer detektor.fm Science Wondery FUSSBALL MML

Hier noch eine handverlesene Sammlung der Apple Podcasts-Redakteure mit einigen der fesselndsten Podcasts des Jahres:

Teurer Wohnen Tekkal & Behroz Scambit: Schach, Hype und Millionen Telephobia LUBI – Ein Polizist stürzt ab Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin HITZE – Letzte Generation Close-Up Tatort Kunst Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste Toxic Church – Die Hillsong-Story

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren