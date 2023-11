Apple hat soeben die Apple Music Jahrescharts 2023 veröffentlicht. Damit stehen die jährlichen Apple Music Top 100 Charts und damit die erfolgreichsten Songs des Jahres 2023 fest. Neben Infos zu den meistgestreamten und am häufigsten „shazamten“ Songs, sind zum ersten Mal auch Infos zu den „Top 100 2023: Sing“ dabei. Dabei handelt es sich um die Top Songs des Jahres nach Anzahl der Wiedergaben unter Verwendung des Apple Music Sing Features.

Apple präsentiert die Apple Music Jahrescharts 2023

Die Apple Music Jahrescharts 2023 sind da und wir möchten euch auch nicht lange auf die Folter spannen. Bei uns in Deutschland schaffte erstmals Udo Lindenberg den Sprung auf Platz 1. Den Song „Komet“ den er gemeinsam mit Apache 207 gesunden hat war der Top-Song in Deutschland. Der am häufigsten „shazamte“ Song in 2023 in Deutschland ist „Lay Low“ von Teiste. Der am häufigsten „shazamter Artist“ ist The Weekend.

Ein Blick auf die Apple Music Charts 2023 genügt, um festzustellen, dass es ein gewaltiges Musikjahr hinter uns liegt. In den Apple Music Charts ist ein ums andere Mal Geschichte geschrieben worden und Hörer haben sich mehr als je zuvor auf vielfältigere und globalere Klänge eingelassen.

2023 haben zahlreiche Songs langjährige Chartrekorde gebrochen und Genres wie Música Mexicana und Afrobeats haben mehr Hörer weltweit erreicht, als je zuvor. Sieht man sich die Charts zum Jahresende an, gibt es so vieles zu entdecken, was in jedem anderen Jahr noch unvorstellbar gewesen wäre. So zum Beispiel Taylor Swift als Apple Music Artist of the Year 2023. Es heißt

Nach einem bemerkenswerten Rekordjahr 2023 ist Taylor Swift Apple Music Artist of the Year. In den Charts, bei Streams und in Konzertstadien, die mit kreischenden, Armbänder tragenden Fans gefüllt gewesen sind, hat Swift in diesem Jahr zweifelsohne eine neue Dimension des Superstar-Daseins erreicht. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 hat sie es mit 65 Songs in die Global Daily Top 100 bei Apple Music geschafft — mehr als jeder Künstler. Insgesamt haben 2023 mehr Apple Music Abonnenten Taylor Swift als jeden andere Künstler auf der Welt gehört, was einen neuen Rekord für die meisten Hörer eines Künstlers in einem einzigen Jahr auf Apple Music darstellt.

In den Apple Music Charts zum Jahresende gibt es noch viel mehr zu entdecken, beispielsweise die Top Fitness Songs Charts, die von dem britischen Dance-Duo Punctual mit „Do It All Again (feat. Jordan Shaw)“ angeführt werden, und die Top Songwriters Charts, in der Drake mehr Streams als jeder andere Songwriter verzeichnet.

Sämtliche Charts zum Jahresende gibt es auf Apple Music.

