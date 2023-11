Apple hat bekannt gegeben, dass Taylor Swift als „Apple Music Artist of the Year“ ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung kommt sicherlich nicht ganz überraschend, da die Künstlerin im laufenden Jahr gleich mehrere Rekorde gebrochen hat.

Taylor Swift als „Apple Music Artist of the Year“ ausgezeichnet

Selbst, wenn man kein Taylor Swift Fan ist, dürfte man den Erfolg der Künstlerin im laufenden Jahr mitbekommen haben. Nicht ohne Grund wurde Swift nun als „Apple Music Artist of the Year“ ausgezeichnet.

In den Charts, bei Streams und in Konzertstadien, die mit kreischenden, Armbänder tragenden Fans gefüllt gewesen sind, hat Swift in diesem Jahr zweifelsohne eine neue Dimension des Superstar-Daseins erreicht. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2023 hat sie es mit 65 Songs in die Global Daily Top 100 bei Apple Music geschafft — mehr als jeder Künstler.

„Ich fühle mich geehrt, Apple Music Artist of the Year zu sein“, sagt Swift. „Vielen Dank an jeden einzelnen von Euch, der dieses Jahr zum unglaublichsten Jahr aller Zeiten gemacht hat, das an Freude und Feierlichkeit nicht zu überbieten ist. Vom nonstop Streamen meiner Musik bis hin zum gemeinsamen Singen der Songs bei den Konzerten und dem ausgelassenen Tanzen in Kinos — ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Ich danke Euch so sehr.“

Hier ein paar Eckdaten zu Taylor Swift auf Apple Music

Swift verzeichnete das ganze Jahr über konstante Zuwächse beim Streaming, vor allem durch den enormen Erfolg der Taylor Swift | The Eras Tour. In der Woche, in der die Tournee im März gestartet ist, stiegen die Streams von Swift weltweit um 61 Prozent. Den ganzen Sommer über verzeichnete sie weiterhin zweistellige Zuwachsraten bei den monatlichen Streams. Setlist: Taylor Swifts „The Eras Tour“ ist die meistgestreamte Setlist des Jahres gewesen und unter den Top 40 der redaktionellen Playlists des Jahres.

Beliebte Songs wie „Bad Blood“, „Blank Space“, „Style“, „Shake It Off“, „Wildest Dreams“ und „All Of The Girls You Loved Before“ haben im Jahr 2023 zum ersten Mal die Apple Music Charts erreicht.

„Cruel Summer“ von Swifts Album Lover aus dem Jahr 2019 ist zu einem der größten Hits des Sommers bei Apple Music weltweit geworden. Der Song ist im April zum ersten Mal seit vier Jahren wieder in die Global Daily Top 100 eingestiegen und hat sich seitdem dort gehalten.

Midnights ist nach wie vor das erfolgreichste Album einer Künstlerin in der Geschichte von Apple Music, gemessen an den weltweiten Streams am ersten Tag und in der ersten Woche.

Swift ist die meistgestreamte Künstlerin in der Geschichte von Apple Music und auch die Künstlerin mit den meisten Songs, die es in die Global Daily Top 100 von Apple Music geschafft haben.

Die Künstlerin erhält übrigens nicht nur einen virtuellen Award. Apple wird Swift auch einen physischen Award überreichen. Jeder Award kommt mit einem von Apple entwickelten Chip, der zwischen einer polierten Glasscheibe und einem maschinell verarbeiteten Block aus eloxiertem Aluminium eingebettet ist. In einer symbolischen Geste sitzt der gleiche Chip, der in den Geräten zu finden ist, mit denen Hörer 100 Millionen Songs mit nur einem Fingertippen erreichen können, im Herzen der Apple Music Awards.