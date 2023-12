Mit dem kommenden Update auf tvOS 17.2 werden verschiedene Neuerungen den Sprung auf Apples Medienbox schaffen. Neben einer neuen Menüleiste, die sich als Seitenleiste im linken Bereich der Benutzeroberfläche wiederfinden wird, ändert sich auch das Verhalten der Siri-Taste der Fernbedienung ein Stück weit.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Apple im Laufe dieser Woche den Release Candidate zu iOS 17.2, iPadOS 17.2, tvOS 17.2 und Co. veröffentlichen wird. In der kommenden Woche dürfte dann die finale Version für alle Anwender zur Verfügung stehen.

Mit der Freigabe von tvOS 17.2 wird die Siri-Taste an der Fernbedienung von Apple TV. Ein einmaliges kurzes Tippen bringt eine neue Suchleiste hervor, über die ihr eine Suchanfrage starten könnt. Anschließend landet ihr. bei den Suchergebnissen. Auch dort hat Apple Hand angelegt, und das Ganze klarer struktuert. Gebt ihr wie im gezeigten Beispiel „Taylor Swift“ als Suchbegriff ein, werden euch Suchergebnisse aus dem Bereich Apple TV-App und Apple Music angezeigt. Ein Klick auf die entsprechende kleine Kachel befördert euch zur App und den dortigen Suchergebnissen.

Tapping the Siri Remote’s Siri button now invokes Search. As of tvOS 17.2 Beta 4 the new search integrates both Apple TV and Apple Music app results on the Home Screen and within first-party apps.

Credit: @CiccaAndre for getting me to check whilst I was in hospital. pic.twitter.com/usOaCAUnxi

