Update 05.12.2023: Ursprünglich sollten die Crash-Deals bereit am 27.11.2023 auslaufen. Allerdings wurden diese einmalig bis zum morgigen 06.12.2023 (23:59 Uhr) verlagert. Somit hat ihr noch für kurze Zeit die Möglichkeit, euch eine 30GB, 40GB oder 50GB Allnet-Flat zum Aktionspreis zu sichern. (/Update Ende)

Das Crash-Tarifportfolio erfreut sich rund um den Black Friday großer Beliebtheit. Insgesamt drei Tarif stehen für euch zur Auswahl. So erhaltet ihr beispielsweise die 40GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro pro Monat.

Crash feiert Black Friday: 40GB Allnet-Flat nur 9,99 Euro mtl.

Crash – eine Marke von Klarmobil – hat passend zum Black Friday ein paar echte Knaller aufgelegt. Der Mobilfunkanbieter zündet ein absolutes Black Week Highlight mit neuen Bestpreisen im Top D-Netz. Es gibt Allnet Flats mit 30GB, 40GB und 50GB Datenvolumen zu Top-Preisen. Ein Hingucker ist in jedem Fall die 40GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro. Alle Tarife beinhalten EU-Roaming, sind VoLTE, WiFi-Call & eSim fähig.

40GB Allnet-Flat

40GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 9,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

30GB Allnet-Flat

30GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 7,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

50GB Allnet-Flat

50GB Datenvolumen

bis zu 50MBit/s

Vodafone-Netz

Telefon- & SMS-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSim möglich

nur 14,99 Euro pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis

In allen drei genannten Tarifen ist ein Monat waipu.tv Perfect Plus inkludiert. Die Option kostet danach 9,99 Euro pro Monat und kann monatlich gekündigt werden. Denkt also an die Kündigung, falls ihr waipu.tv nicht benötigt.

Die Crash-Angebote laufen nur noch für kurze Zeit bis zum 27.11.2023 (23:59 Uhr). In unseren Augen sind die Angebote ziemlich heiß. Bei Interesse solltet ihr direkt zugreifen.

-> Hier geht es zur Black Week bei Crash

