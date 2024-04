Einem Bericht von Bloomberg zufolge plant Apple Ende 2024 die Einführung von M4-Chips für seine Mac-Reihe. Das Update zielt darauf ab, die KI-Leistungsfähigkeiten der gesamten Mac-Reihe deutlich zu verbessern. Beginnend mit dem iMac und verschiedenen MacBook Pro und Mac mini Modellen wird die Einführung des M4-Chips bis Ende 2025 die gesamte Mac-Reihe abdecken, einschließlich MacBook Air, Mac Studio und Mac Pro.

Laut dem Bericht wird der M4-Prozessor in mindestens drei Varianten mit den Codenamen Donan, Brava und Hidra erhältlich sein, die auf unterschiedliche Mac-Produkte zugeschnitten sind. Die M4-Familie wird eine Einstiegsvariante sowie mindestens zwei leistungsstärkere Versionen umfassen.

Die neuen Chips zielen darauf ab, sowohl die Rechenleistung als auch die Energieeffizienz zu verbessern. Sie werden in einem fortschrittlichen 3-Nanometer-Verfahren von TSMC hergestellt. Apple plant außerdem, eine stark verbesserte Neural Engine mit einer höheren Anzahl von Kernen für KI-Aufgaben einzusetzen. Ein großes Update gibt es für die M4-Chips der Mac-Desktops. Diese sollen bis zu 512 GB Unified Memory unterstützen, was eine erhebliche Steigerung gegenüber dem derzeitigen Maximum von 192 GB darstellt.

Apple zielt darauf ab, die neue Chip-Generation zunächst in den 14 und 16 Zoll MacBook Pro Modellen sowie im iMac und Mac mini einzusetzen. Diese Einführungen sollen für den Herbst oder Winter 2024 geplant sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass im ersten Halbjahr 2025 weitere Modelle folgen, die ebenfalls auf die M4-Chipserie setzen. Dazu könnten der Mac Studio, das MacBook Air und insbesondere der Mac Pro gehören.

Zum Mac Pro schreibt Bloomberg:

„Der Mac Pro, das Spitzenmodell der Apple-Desktops, wird den neuen Hidra-Chip erhalten. Der Mac Pro ist nach wie vor das am wenigsten verkaufte Modell in der Computerreihe des Unternehmens, hat aber eine lautstarke Fangemeinde. Nachdem sich einige Kunden über die Spezifikationen der hauseigenen Chips von Apple beschwert haben, will das Unternehmen diesen Rechner im nächsten Jahr aufrüsten.“