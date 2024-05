Im April 2024 verzeichnete Apples Auftragsfertiger Foxconn einen deutlichen Umsatzanstieg von 19 Prozent im Vergleich zum April 2023. Der Anstieg auf 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Monat gegenüber 13,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr ist laut AppleInsider auf eine starke iPhone-Nachfrage und strategische Diversifizierungsbemühungen zurückzuführen.

Finanzdynamik und Diversifizierung

Obwohl der April für das Unternehmen traditionell eine Übergangszeit mit Umstellungen von älteren auf neuere iPhone-Produktlinien ist, hat Foxconn nicht nur den früheren Abschwung aufgefangen, sondern mit einem Umsatz von 15,8 Milliarden US-Dollar auch einen neuen Umsatzrekord für diesen Monat aufgestellt. Gegenüber den 13,3 Milliarden Dollar im Vorjahresmonat bedeutet dies eine deutliche Erholung. Das Ergebnis ist vor allem auf die starke Nachfrage nach iPhones zurückzuführen, die immer noch mehr als die Hälfte der Einnahmen von Foxconn ausmachen.

Apple ist ein wichtiger Faktor für die finanzielle Gesundheit von Foxconn, da mehr als die Hälfte der Einnahmen auf das Unternehmen entfallen. Dennoch will sich Foxconn in Zukunft nicht auf seiner Abhängigkeit von Apple ausruhen. Foxconn erweitert derzeit seine Präsenz in der Produktion von Server-Racks für KI-Rechenzentren und signalisiert damit eine stärkere Diversifizierung der Produktion. Zudem könnte Foxconn zum starken Elektroauto-Hersteller aufsteigen. So baut der Auftragsfertiger seine Aktivitäten in der Automobilindustrie weiter aus. Zuletzt übernahm Foxconn die Hälfte der Achsmontage-Sparte des Zulieferers ZF und zahlte dafür rund eine halbe Milliarde Euro.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen aus Taiwan zudem erhebliche Investitionen in eine Produktionserweiterung in Indien getätigt. Dieser Schritt und ähnliche Strategien in Vietnam deuten auf eine Abkehr von den traditionellen Produktionsstandorten in China hin.

