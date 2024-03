Vor ein paar Jahren hat Apple eine weltweite „Shot on iPhone“-Kampagne gestartet, mit der der Hersteller aus Cupertino regelmäßig die Leistungsfähigkeit der iPhone-Kamera unter Beweis stellt. Mal bekommen wir „normale“ Fotos zu Gesicht und manchmal veröffentlicht Apple Videos, die komplett mit dem iPhone gedreht wurden (zuletzt zum chinesischen Neujahrsfest). Mit „Midnight“ steht nun ein weitere Kurzfilm im Rahmen der „Shot in iPhone“-Reihe zur Verfügung. Dieser wurde komplett mit dem iPhone 15 Pro gedreht. Begleitend hat Apple ein The-Making-Of zum Film veröffentlicht.

Shot on iPhone 15 Pro: Midnight

Regisseur Takashi Miike erweckt in dieser Live-Action-Adaption eines japanischen Mangas die Geschichte von „Midnight“ zum Leben, einem Meisterwerk des Manga-Zeichners Osamu Tezuka. Das Ergebnis ist ein 19-minütiger Kurzfilm mit den bekannten Schauspielern Kento Kaku, Yukiyoshi Ozawa und Konatsu Kato in den Hauptrollen in dem die leistungsstarke Kamera des iPhone 15 Pro die prächtigen und lebendigen Farben Tokios bei Nacht einfängt.

Die Story zum Kurzfilm liest sich wie folgt

„Midnight“ ist der Name eines Nachttaxifahrers, gespielt vom gefeierten Film- und Fernsehschauspieler Kento Kaku, der durch die Straßen Tokios streift und denen Hilfe anbietet, die sie brauchen. Midnight greift in einen Konflikt zwischen einer jungen Frau, gespielt von Konatsu Kato, ein, die darum kämpft, das Lkw-Fahrunternehmen ihres verstorbenen Vaters zu übernehmen und eine ruchlose lokale Bande zu bekämpfen, die von einem Boss, gespielt von Charakterdarsteller Yukiyoshi Ozawa, angeführt wird. Er begleitet Konatsu bei einer spannenden Verfolgungsjagd durch das neonbeleuchtete Tokio und hilft ihr dabei, sich zurechtzufinden.

Der Regisseur Takashi Miike äußerte sich zur Arbeit mit dem iPhone 15 Pro unter anderem wie folgt

„Der Actionmodus fängt die Gesichtsausdrücke von Motiven in einer Szene auf dynamische Weise präzise ein und spiegelt gleichzeitig deren Emotionen und Gedanken wider. Zum Beispiel in der Szene, in der Kaede die Nachricht vom Tod ihres Vaters hört und wütend hinausstürmt, um ihre Trauer zu zeigen. Danke iPhone 15 Pro und dem Actionmodus konnte ich eine solche Szene einfangen. Das geht über das hinaus, was ein herkömmlicher Stabilisator leisten kann, ohne die Qualität des Films zu beeinträchtigen. Es ist wirklich ein magisches Feature.“

Apple hat im Herbst letzten Jahres dem iPhone 15 Pro Kamerasystem verschiedene Verbesserungen spendiert, die Videoaufnahmen zu Gute kommen. Neben dem 5-fach optischen Zoom und den Verbesserungen bei schlechten Lichtverhältnissen, kann ProRes Video direkt auf externe Speichermedien aufgenommen werden, für hochauflösendere Aufnahmeoptionen bis zu 4K mit 60 fps und mehr Flexibilität am Set, wenn das iPhone die primäre Kamera ist. Das iPhone 15 Pro bringt zudem eine neue Option für die Log Codierung und ist das weltweit erste Smartphone mit Unterstützung für ACES, das Academy Color Encoding System, ein globaler Standard für Farb-Workflows.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neben dem eigentlichen Kurzfilm „Midnight“ haben wir euch auch das The-Making-Of-Video eingebunden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

