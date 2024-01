Bereits in den letzten Jahren hat es sich Apple zur Gewohnheit gemacht, zum chinesischen Neujahrsfest einen speziellen Clip in Form eines Kurzfilms zu veröffentlichen. Dies ist mit „Shot on iPhone 15 Pro Max: Chinese New Year – Little Garlic“ auch in diesem Jahr der Fall. Passenderweise hat Apple auch ein „The Making-Of“ veröffentlicht.

„Shot on iPhone 15 Pro Max: Chinese New Year – Little Garlic“

Apple hat im Vorfeld des chinesischen Neujahrsfestes das Video „Shot on iPhone 15 Pro Max: Chinese New Year – Little Garlic“ veröffentlicht. Der Kurzfilm zeigt die herzerwärmende Geschichte eines Mädchens, die aufgrund ihres Aussehens gehänselt wird.

Um der Außenwelt zu gefallen, schlüpft sich im weiteren Verlauf des Videos in unterschiedliche Rollen. Schlussendlich merkt sie allerdings, dass es sie nicht glücklich macht und sie auf den Rat ihres Großvaters hören sollte, sich selbst treu zu bleiben. Denn, niemand is perfekt.

Zusammen mit Regisseur Marc Webb präsentiert Apple Ihnen diese charmante und gefühlvolle Geschichte über die Selbstfindung bei unserem Streben nach Leben in der modernen Welt. Begleitend zum eigentlichen Kurfilm hat Apple noch das Making-Of veröffentlicht. Der Kurzfilm wurde vollständig mit dem iPhone 15 Pro Max (hier unser Test zum iPhone 15 Pro Max) aufgenommen.

