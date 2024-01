Die eng anliegende Passform des Apple Vision Pro Headsets erlaubt es nicht, darunter eine klassische Sehhilfe in Form einer Brille zu tragen. Wer keine Kontaktlinsen nutzen möchte, muss auf ZEISS-Linseneinsätze für das Headset zurückgreifen. Die Korrekturgläser müssen direkt bei Apple separat gekauft werden. Während der US-Marktstart der Vision Pro in großen Schritten näher rückt, erhalten wir auch immer mehr Details zur Einrichtung des Headsets, wozu auch die Installation der ZEISS-Korrekturgläser gehört.

Als offizieller Partner von Apple bietet ZEISS speziell entwickelte Korrekturgläser für Apple Vision Pro an. Bevor das Headset auf den Markt kommt, hat sich der Vision Pro-Fan M1Astra den Kopplungsprozess der optischen Einsätze mit dem Headset genauer angeschaut.

Jeder Linseneinsatz ist mit einem einzigartigen Code und einer Seriennummer versehen, die für den Kopplungsprozess entscheidend sind. Zum Koppeln werden die optischen Einsätze magnetisch an der Vision Pro befestigt. Dann müssen die Nutzer das Headset aufsetzen und den Kopplungsvorgang durch Drücken der Digital Crown einleiten. Das System fordert den Benutzer auf, den eindeutigen Kopplungscode von der Linsenverpackung einzugeben. Dieser Code ähnelt einem App-Clip-Code. Der anschließende Vorgang, der die Kalibrierung der Augenerkennung und die Konfiguration der Optic ID umfasst, dauert etwa zwei Minuten.

Wenn ihr mehrere Linsen-Paare für verschiedene Nutzer im Einsatz habt, müssen diese beim Wechsel nicht wieder neu konfiguriert werden. Das System erkennt automatisch, welche Korrekturgläser im Einsatz sind.

Die ersten Apple Vision Pro Headsets werden voraussichtlich am 2. Februar an Kunden in den USA ausgeliefert. Die Preise beginnen bei 3.499 Dollar für die Version mit 256 GB Speicherplatz. Die Lesebrillenvariante der optischen Einsätze kostet 99 Dollar, bei anderen Sehschwächen werden 149 Dollar fällig.

This is the ZEISS Optical Inserts packaging for Apple Vision Pro.

„When you open the box, you’ll find a pair of ZEISS Optical Inserts, the personal code for pairing the ZEISS Optical Inserts to the Apple Vision Pro and the Instructions for Use. Apple Vision Pro is not… pic.twitter.com/HAas5E6eTL

— M1 (@M1Astra) January 20, 2024