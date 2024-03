Knapp zwei Jahre ist es her, dass Apple die neue Drama-Serie „Sugar“ mit Colin Farrell angekündigt hat. So langsam aber sicher erreichen wir die heiße Phase. Bevor die Apple Original-Serie am 05. April 2024 anlaufen wird, hat Apple nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Sugar“

Apple TV+ hat den Trailer zu seiner neuen, von Colin Farrell inszenierten Drama-Serie „Sugar“ veröffentlicht. Die 8-teilige Serie startet am 05. April mit den ersten beiden Folgen. Anschließend folgen immer freitags neue Episoden.

Mit Collin Farrell als Hauptdarsteller und ausführendem Produzenten ist „Sugar“ eine zeitgenössische, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres in der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektivgeschichte. Der für den Oscar nominierte Farrell spielt John Sugar, einen amerikanischen Privatdetektiv, der dem mysteriösen Verschwinden von Olivia Siegel, der geliebten Enkelin des legendären Hollywood-Produzenten Jonathan Siegel, auf den Fersen ist. Während Sugar herauszufinden versucht, was mit Olivia passiert ist, wird er auch Siegels Familiengeheimnisse ans Licht bringen. Einige sind erst vor kurzem, andere schon lange begraben.

In der Serie sind außerdem Kirby („The Sandman“), Amy Ryan („The Wire“), James Cromwell („Succession“), Anna Gunn („Breaking Bad“), Dennis Boutsikaris („Better Call Saul“) und Nate Corddry mit („Mindhunter“), Sydney Chandler („Don’t Worry Darling“) und Alex Hernandez („Invasion“) zu sehen.

