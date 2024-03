iOS 15.8.2, iPadOS 15.8.2, iOS 16.7.6 und iPadOS 16.7.6 sind da. Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um iOS 17.4 und iPadOS 17.4 zu verteilen, sondern auch Updates für ältere iPhone- und iPad-Modelle zu verteilen.

Apple veröffentlicht iOS 15.8.2 und iOS 16.7.6 für ältere iPhones

Auf die Freigabe von iOS 17.4 und iPadOS 17.4 haben wir euch bereits informiert. Diese beiden Updates bringen eine Vielzahl an Anpassungen für das iPhone und iPad mit sich. So nimmt Apple nicht nur Veränderungen vor, um den Gesetz über digitale Märkte in der EU zu entsprechen, auch neue Funktionen wurden implementiert (hier die vollständigen Release-Notes).

Für Anwender, die aus welchen Gründen auch immer, nicht auf die neuesten Softwareversionen aktualisieren können oder wollen, steht ab sofort iOS 15.8.2, iPadOS 15.8.2, iOS 16.7.6 und iPadOS 16.7.6 auf den Apple Servern bereit. Neue Funktionen solltet ihr mit diesen Updates allerdings nicht erwarten. Vielmehr hat Apple Fehler beseitigt, Schwachstellen geschlossen und die Leistung des Systems optimiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren