Das Kalenderblatt für den Monat November haben wir längst abgerissen. Mit großen Schritten bewegen wir uns auf das Weihnachtsfest zu und Amazon setzt bei den eigenen Produkten noch einmal den Rotstift an. So erhaltet ihr Echo Dot (5. Gen) für nur 24,99 Euro. Dies entspricht einem Nachlass von 62 Prozent. Bei Echo Dot Kids (5. Gen) liegt der Rabatt bei 60 Prozent und ihr zahlt nur 29,99 Euro.

Echo Dot (5. Gen) nur 24,99 Euro

Amazon startet in die neue Woche und stellt die eigene Hardware in den Fokus. Unter anderem erhaltet ihr verschiedene Echo-Geräte zum reduzierten Preis. Ein Highlight ist sicherlich Echo Dot. Bei Echo Dot handelt es sich um einen smarten Lautsprecher, der vorübergehend zum Preis von nur 24,99 Euro im Fokus steht. Dies entspricht einer Ersparnis von 40 Euro bzw. 62 Prozent.

Weiter geht es mit Echo Dot mit Uhr. Anstatt 74,99 Euro werden nur 44,99 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 40 Prozent. Solltet ihr für euren Nachwuchs noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, so könnte die Wahl auf Echo Dot Kids fallen. Der Rabatt liegt bei 60 Prozent, so dass ihr nur 29,99 Euro anstatt 74,99 Euro auf die Ladentheke legen müsst.

Auch das Alexa-Einstiegsgerät ist derzeit im Preis gesenkt. Die Rede ist von Echo Pop. Anstatt 54,99 Euro werden nur 19,99 Euro fällig. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 64 Prozent.

Angebot Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DEINE LIEBLINGSINHALTE UND -MUSIK – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Echo Dot mit Uhr (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr und Alexa und... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DIE UHRZEIT UND MEHR AUF EINEN BLICK – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Echo Pop | Kompakter und smarter Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang und Alexa | Anthrazit WIR STELLEN VOR: ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

