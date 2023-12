WhatsApp-Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, Medien in Originalqualität zu versenden. Möglich macht dies das neueste Update auf Version 23.24.73, welches seit Kurzem im Apple App Store als Download bereit steht.

WhatsApp: Update auf Version 23.24.73 bringt verschiedene Neuerungen

Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, WhatsApp in Version 23.24.73 aus dem App Store herunterzuladen und zu installieren. Nachdem WhatsApp vor wenigen Monaten die Möglichkeit eingeführt hat, Fotos nicht nur in Standardqualität, sondern auch in HD-Qualität zu verschicken, könnt ihr Medien mit dem jüngsten Update auch in Originalqualität versenden. Um eine Datei in Originalqualität zu verschicken, tippt ihr im Chat unten links auf das kleine (+) und anschließend auf Dokument -> „Bilder oder Video wählen“. Anschließend wählt ihr die entsprechende Mediendatei aus. Originaldateien können übrigens bis zu einer Größe von 2GB gesendet werden.

Ohne uns jetzt zu weit aus dem Fenster legen zu wollen, sagt uns unser Bauchgefühl, dass eine solche Funktion vor einiger Zeit bereits innerhalb von WhatsApp zur Verfügung stand, allerdings wieder verschwand. Nun steht diese wieder für Jedermann bereit.

Darüber hinaus könnt ihr jetzt Sprachchats in großen Gruppen ohne Anklingeln starten. Im Chat wurden neue Bubbles eingeführt, damit ihr verpasste, aktive und beendete Anrufe besser erkennen könnt. Zudem könnt ihr schnell auf einen Status mit deinem Avatar. Hierzu tippt ihr auf „Antworten“ und wählt eine aus sechs Avatar-Reaktionen aus.

Falls eine der genannten Funktionen für euch noch nicht zur Verfügung steht, so seid ihr nicht alleine. WhatsApp hat zu verstehen gegeben, dass man die jeweiligen Features schrittweise in den kommenden Wochen einführen wird.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren