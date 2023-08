WhatsApp hat in den letzten Wochen und Monaten eine neue Funktion im Rahmen der Beta-Phase getestet, die nun alle Anwender erreicht. Die Rede ist vom Versand von Fotos in HD-Qualität.

WhatsApp: Fotos können jetzt in HD-Qualität verschickt werden

Fotos in WhatsApp können jetzt in HD-Qualität verschickt werden. Wie es der Name bereits impliziert, könnt ihr Fotos in einer höhere Auflösung und weniger stark komprimiert verschicken.

Wenn man bis dato Fotos über WhatsApp verschickte, wurden die die Fotos komprimiert und gleichzeitig wurde die Auflösung reduziert. Dies führte dazu, dass die Bilddatei kleiner wurde und für weniger Datenverbrauch sorgte. Mit dem jüngsten (serverseitigen) Update könnt ihr Fotos nun in einer höheren Auflösung verschicken. Ihr solltet allerdings sicherstellen, dass wir die neueste WhatsApp verwendet.

So funktioniert es

In einem Chatverlauf klickt ihr unten links auf das „+“

Nun wählt ihr „Foto- und Videomediathek“ aus

Wählt ein Foto aus

Klickt in der Kopfzeile auf das HD-Zeichen

Wechselt die Bildqualität von Standardqualität auf HD-Qualität

Klickt auf Fertig

Verschickt das Foto

In unserem Fall betrug die Standardqualität 1536 x 2048px, bei HD-Qualität waren es 3024 x 4032px. Zwar werden die Fotos bei HD-Qualität auch noch leicht komprimiert, allerdings ist die Bildqualität bedeutend besser. Fotos, die in HD verschickt werden, haben eine HD-Markierung.

Die Funktion wird schrittweise ausgerollt und steht noch nicht allen Anwendern zur Verfügung. Solltet ihr die HD-Option noch nicht vorfinden, so müsst ihr euch noch ein paar Tage gedulden.