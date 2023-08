Auch wenn Apple seinen räumlichen Computer „Apple Vision Pro“ bereits im Juni dieses Jahres angekündigt hat, wird es noch ein paar Monate dauern, bis das Gerät Anfang kommenden Jahres in den USA in den Handel gelangt. Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht klar, wann das Gerät bei uns in Deutschland und weiteren Ländern startet. Nun gibt es zarte Hinweise auf die Speicherkapazität des Gerätes.

Apple Vision Pro: Informationen zur Speicherkapazität

Auch wenn Apple schon reichlich Informationen zu Apple Vision Pro veröffentlicht hat, bleiben nach wie vor allerhand Fragen offen. So stellt sich beispielsweise die Frage, über wieviel Speicher der räumliche Computer verfügen wird. Bietet Apple sein Headset in einer oder in mehreren Speichergrößen an?

Unsere französischen Kollegen von iPhoneSoft berufen sich auf einen Entwickler, der Zugang zu Apple Vision Pro hat, und berichten, dass dieses Test-Gerät über 1TB Speicher verfügt. So wird es über das Headset in der Einstellungen-App angezeigt.

1TB würde uns zumindest nicht wirklich wundern, da das Headset für Apps, Medien, Videos, Projekte reichlich Speicherbedarf hat. Gleichwohl könnten wir uns vorstellen, dass Apple verschiedene Speicheroptionen anbietet, zumal Apple von einem Preis „ab“ 3499 Dollar spricht. In einem separaten Artikel gehen wir näher auf Apple Vision Pro und seine Funktionen ein.