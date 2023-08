Die Apple Card hat mit der 2023er-Ausgabe der J.D. Power Kreditkarten-Zufriedenheitsstudie zum dritten Mal in Folge den Titel „Beste Co-Branded-Kreditkarte für Kundenzufriedenheit ohne Jahresgebühr“ erhalten. Die Auszeichnung betont den hohen Qualitätsstandard des Angebots und das benutzerfreundliche Konzept.

Apple Card auf Platz 1

Die Apple Card, die in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs entwickelt wurde, erhielt eine Punktzahl von 655 auf der J.D. Power-Skala. Damit übertrifft sie die Hilton Honors American Express Card (638 Punkte), die Amazon Prime Rewards Visa Signature Card (636 Punkte) und die PayPal Cashback Mastercard (636 Punkte).

Jennifer Bailey, Apples Vizepräsidentin für Apple Pay und Apple Wallet, zeigte sich stolz über die Anerkennung. Sie betonte das Engagement von Apple und hob hervor, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs kontinuierlich versucht, den Nutzen der Apple Card zu erhöhen. Die jüngste Initiative der Unternehmen war die Einführung von „Savings“ – Apples Sparkonto-Funktion:

„Wir haben uns von Anfang an dafür eingesetzt, Tools und Dienste anzubieten, die den Nutzern helfen, ein bewussteres finanzielles Leben zu führen, und es ist lohnend zu sehen, wie die Kunden die Vorteile der Apple Card nutzen und zu schätzen wissen. Wir fühlen uns geehrt, dass die Apple Card als führend in der Kundenzufriedenheit anerkannt wurde“, sagte Bailey. „In Zusammenarbeit mit Goldman Sachs arbeiten wir kontinuierlich daran, den Nutzen der Apple Card für unsere Kunden zu erhöhen, zuletzt mit der Einführung von Savings, und wir freuen uns darauf, weiterhin Tools und Dienste zu entwickeln, die unsere Kunden und ihre finanzielle Sicherheit in den Mittelpunkt stellen.“

Eine Zukunft ohne Goldman Sachs

In der Branche gibt es Gerüchte über eine mögliche Veränderung der Partnerschaft zwischen Apple und Goldman Sachs. Berichten zufolge erwägt Goldman Sachs einen Ausstieg aus dem Privatkundengeschäft. So ist die Bank angeblich bereits auf der Suche nach einem potenziellen Partner, der die Aufgaben von Apple Card und Apple Savings übernimmt.

Wie die Zukunft aussieht, bleibt zunächst offen. Ein Problem ist, dass die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit vor kurzem erst über mehrere Jahre hinweg verlängert haben. Apple könnte sich als Alternative für eine Partnerschaft mit einer weniger bekannten Bank entscheiden, die die regulatorischen Aufgaben übernimmt, während Apple das Bewertungsverfahren, die Betrugsprävention und den Kundenservice übernimmt. Berichten zufolge könnte die Auflösung der Beziehung zwischen Apple und Goldman Sachs etwa 18 Monate dauern.

In den USA gibt es die Apple Card bereits seit 2019. Außerhalb der Staaten wird sie jedoch nicht angeboten. Apple hat zwar mehrfach bestätigt, dass man die Kreditkarte künftig auch in anderen Regionen anbieten möchte, bisher gibt es jedoch keine öffentlichen Pläne für einen Start in Deutschland oder anderen Ländern.