Apple Manager stehen von Zeit zu Zeit für Interviews zur Verfügung. Oftmals finden diese im Zusammenhang mit Produktankündigungen statt. Dieses Mal gibt es allerdings ein „außerplanmäßiges“ Interview. Apples Marketing-Chef Greg Joswiak, Apple Vice President of iPhone Marketing Kaiann Drance und weitere leitende Mitarbeiter haben kürzlich dem YouTuber Brian Tong ein Interview gegeben.

Apple Park + Golfwagen = Interview

YouTuber Brian Tong hat mit verschiedenen Apple Führungskräften ein Interview geführt. Dieses Mal handelte es sich allerdings nicht um ein klassisches Gespräch, vielmehr fand das Interview in einem Golfwagen auf dem Gelände des Apple Parks statt. Während der Fahrt stiegen verschiedene Apple Manager ein- und wieder aus, um mit Tong zu sprechen.

In dem Gespräch ging es in erster Linie um das iPhone. Dabei sprechen Joswiak und seine Kollegen über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Gerätes. Die Manager deuteten dabei erneut an, dass im Laufe dieses Jahres mit KI-Ankündigungen zu rechnen ist. Dies hatte in der Vergangenheit unter anderem Apple Chef Tim Cook bestätigt.

Aktuell rechnen wir damit, dass Apple im Rahmen seiner Worldwide Developers Conference im Juni einen ersten Ausblick auf iOS 18 gibt und gleichzeitig neue, generative KI-Funktionen thematisiert.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das eingebundene Video läuft rund 40 Minuten. Falls ihr Interesse am iPhone oder Apple Park habt, so nehmt euch ein paar Minuten Zeit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren