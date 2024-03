Die Temperaturen steigen und die Sonne hat sich in den letzten Tagen schon deutlich häufiger gezeigt, als in den Wochen zuvor. So langsam aber sicher lockt der Frühling und so kommen auch Balkonkraftwerke und Solaranlagen wieder in Schwung. Für viele Menschen gehört es auch dazu, den Garten auf Vordermann zu bringen. EcoFlow greift euch mit dem Frühlings-Sale unter die Arme. Ihr erhaltet bis zu 1250 Euro Rabatt auf Balkonkraftwerke, Powerstationen, smarte Geräte und vieles mehr.

Auch EcoFlow BLADE wurde deutlich im Preis gesenkt. Wir haben den Gutscheincode EFBLADESPRING5 für euch, der euch zusätzlich 5 Prozent Rabatt auf die bestehenden 25 Prozent Rabatt beim Kauf des Mähroboters bietet. Erfreulicherweise kommt der EcoFlow Blade ohne Begrenzungskabel aus, was den Installationsaufwand deutlich verringert.

EcoFlow Frühlings-Sale ist gestartet

Am heutigen Tag ist der EcoFlow Frühlings-Sale gestartet. Bis zum 01. April 2024 spart ihr bis zu 1250 Euro beim Kauf von Balkonkraftwerken, Powerstationen, smarten Geräte.

Während des Frühjahrsangebots erhalten Kunden, die DELTA Pro zum Preis von 2.799 Euro kaufen, einen PowerStream-Mikrowechselrichter kostenlos dazu. Darüber hinaus wird das EcoFlow PowerStream + DELTA 2 Max-Paket für nur 1.863 Euro statt 2.467 Euro erhältlich sein, Ihr erhalte somit eine Ermäßigung von 604 Euro bzw. Rabatt in Höhe von 24 Prozent. Für Kunden, die keinen Speicher für ihr Balkonkraftwerk benötigen, ist das PowerStream + 2x 400W starre Solarpanel-Paket von EcoFlow für nur 684 Euro erhältlich. So könnt ihr die Sonne ein wenig locken.

Auch die Serien DELTA und RIVER von EcoFlow sind preislich reduziert. Das DELTA 2 + 220W Solarpanel-Paket, das normalerweise für 1.498 Euro verkauft wird, wird vorübergehend für 1.328 Euro angeboten – eine Ersparnis von 170 Euro. Darüber hinaus wird das WAVE 2 + Add-on-Akku-Paket auch zu einem reduzierten Preis verkauft. Ursprünglich für 1.999 Euro erhältlich, wird es für kurze Zeit für nur 1.599 Euro erhältlich sein.

30 Prozent Rabatt auf EcoFlow BLADE: Mähroboter ohne Begrenzungskabel

Besonders spannend klingt der EcoFlow BLADE-Deal. Während des Aktionszeitraums erhaltet ihr nicht nur 25 Prozent Rabatt. Mit dem Rabattcode EFBLADESPRING5 erhaltet 5 Prozent zusätzlichen Rabatt auf den Mähroboter ohne Begrenzungskabel. Somit zahlt ihr anstatt 2.999 Euro nur 2.249 Euro für dieses High-Tech-Mähroboter.

-> Hier geht es direkt zum EcoFlow Frühlings-Sale

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren