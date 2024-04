Mega SIM – eine Marke von Freenet – hat eine neue Tarif-Aktion. Alle Tarife sind monatlich kündbar und erfreulicherweise hat der Mobilfunkanbieter den Anschlusspreis gestrichen. Ihr spart somit einmalig 39,99 Euro. Bei Mega SIM erhaltet ihr ein sogenanntes Lifetime Pricing. Das bedeutet, dass die Tarife nach einer bestimmten Laufzeit nicht teurer werden.

Mega SIM: alle Tarife monatlich kündbar – kein Anschlusspreis

Mega SIM hat eine neue Tarif-Aktion gestartet. Diese zeichnet sich dadurch aus, dass in allen Tarifen der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro gestrichen wird. Zudem sind alle Tarife monatlich kündbar, so das ihr euch jederzeit entscheidet könnt, ob ihr den Tarif fortsetzen möchtet, oder eben nicht.

Insgesamt stehen euch vier Smartphone-Tarife zur Auswahl. In allen Tarifen erhaltet ihr ein ein bestimmtes Datenvolumen, eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. Das Ganze wird im Netz von o2 realisiert.

Mega SIM Tarife im Überblick

Die Tarife sind ab sofort und für kurze Zeit buchbar, monatlich kündbar, anschlusspreisfrei und haben ein Lifetime Pricing. Das heißt, dass sie nicht teurer werden.

-> Hier geht es zu den Mega SIM Tarifen

