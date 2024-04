DAZN möchte die Fußball-Welt revolutionieren und startet aus diesem Grund die Infinity League. Dabei handelt es sich um ein innovatives Indoor-Fußball-Event.

DAZN startet die „Infinite League“

DAZN startet die „Infinite League“. Das Turnier u.a. mit Mixed-Teams von zwei der besten deutschen Fußball-Klubs, dem FC Bayern München und Borussia Dortmund, sowie mit Delay Sports Berlin, dem reichweitenstärksten Amateurverein Deutschlands, wird von namhaften Partnern wie dem Majorlabel Warner Music Central Europe, dem Musikverlag Warner Chappell Music Germany und Deutschlands reichweitenstärkstem Sport-Publisher kicker unterstützt. Gut möglich, dass bis zum Event noch weitere hochkarätige Klubs hinzukommen.

Was können wir erwarten? DAZN mischt die beste Tradition des deutschen Männer- und Frauenfußballs mit modernster Technologie, Musik, Medien und Unterhaltung. So soll ein Fußballformat geschaffen werden, das neue und alte Fans begeistert und die Grenzen zwischen den Geschlechtern überwindet.

Es werden gemischte Teams gegeneinander antreten, bestehend aus Legenden, Nachwuchsspielerinnen und -spielern und ambitionierten, mindestens auf semi-professionellem Niveau spielenden Content-Creators. Jeder teilnehmende Klub stellt je eine Frauen- und eine Männermannschaft. Die Spieldauer beträgt 20 Minuten (2 Halbzeiten á 10 Minuten) und es wird eine Gruppenphase (jeder gegen jeden) mit anschließenden Platzierungsspielen geben. In jedem Match treffen jeweils die Frauen und die Männer der jeweiligen Klubs eine Halbzeit aufeinander. Sportliche Qualität und ein hoher Entertainment-Faktor stehen hierbei im Vordergrund, ebenso werden Gamification-Elemente das zunächst auf einen Tag angelegte Hallenturnier auflockern.

DAZN setzt auf Next Gen Broadcasting

Um das Sport- und Entertainment-Event zielgerichtet für alle Altersgruppen zu produzieren, setzt DAZN auf modernste Technologien, um Fans vor Ort und überall an ihren Bildschirmen gleichermaßen zu begeistern. Das Event wird mit einer innovativen und interaktiven GlassFloor-Spielfläche ausgestattet sein, die grafisch hochmoderne Video-Technologie mit Gamification-Elementen verbindet und so für ein immersives Erlebnis vor Ort und auf den jeweiligen Endgeräten sorgt. Sportfans konnten die aufregende neue Technologie zuletzt beim NBA All Star Game erstmals live erleben und DAZN bringt diese nun in den Fußball.

Darüber hinaus bietet der Einsatz von 5G-Technologie oder von Body-Cams und -Mikrofonen die Möglichkeit, physische Grenzen zu überwinden und Fans so noch näher an die Action auf dem Feld heranzubringen. Für den Community-Aspekt sorgt die DAZN FanZone, ein neues Feature, welches von DAZN-Mitarbeitern moderierte Diskussionen erlaubt, oder zum Beispiel bei strittigen Szenen auch Live-Abstimmungen unter den Zuschauern ermöglicht.

Wo wird übertragen?

Die Infinity League wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein kostenlos über die DAZN-App, auf den linearen TV-Sendern DAZN 1 und DAZN 2 sowie dem Partner-TV-Sender DF1 im Free-TV zu sehen sein und darüber hinaus auch auf allen relevanten Social-Media-Plattformen sowie den Kanälen des Medienpartners kicker abgebildet werden. DAZN wird die Infinity League auch weltweit über seine App in über 200 Märkte und Regionen kostenlos live übertragen.

-> Hier geht es direkt zu DAZN

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren