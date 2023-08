Knapp zwei Woche müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die Serie „Invasion“ (deutscher Titel: „Infiltration“ in die zweite Staffel schickt. Vorab und als kleiner Appetizer gibt es nun das Video „An Inside Look: The Storm“ zur Serie.

„Invasion – Season 2 An Inside Look: The Storm“

Am 23. August ist es endlich soweit. Fans der Serie „Invasion“ werden sich das Datum bereits rot im Kalender markiert haben. An diesem Tag nimmt die Sci-Fi-Serie ihre Fortsetzung auf Apples Video-Streaming-Dienst.

Die actiongeladene zweite Staffel von „Infiltration“ beginnt nur wenige Monate nach dem Ende der ersten Staffel, als die Außerirdischen ihre Angriffe in einem umfassenden Krieg gegen die Menschen verschärfen. Der Trailer gibt einen spannenden Vorgeschmack auf die neue Staffel, in der es Aliens und Zerstörung im Überfluss gibt, unermüdlich nach Antworten gesucht wird und der Kampf um das Überleben der Welt weitergeht.

Solltet euch der offizielle Trailer noch nicht ausreichen, um einen Einblick in die Serie zu erhalten, so empfehlen wir euch den jüngsten Clip „An Inside Look: The Storm“.