Aqara blickt mittlerweile auf ein beachtliches Smarthome-Portfolio. Mit der Ankündigung der Aqara Wandsteckdose H2 erweitert der Hersteller sein Sortiment um eine smarte Unterputz-Steckdose. Die Aqara Wandsteckdose H2 kann ab dem 30. Mai über Amazon bestellt werden.

Aqara Wandsteckdose H2 ist da

Aqara hat die Wandsteckdose H2 angekündigt und erweitert damit die Energiemanagement-Produktpalette des Unternehmens auf dem europäischen Markt. Mit dieser smarten 16A Schuko-Wandsteckdose könnt ihr eure Haushaltsgeräte automatisieren und fernsteuern und so sowohl den Komfort als auch die Energieeffizienz steigern.

Die Steckdose ist mit gängigen 55mm Steckdosenrahmen wie dem Schneider Merten System M kompatibel und kann vielseitig sowohl in Einzel- als auch in Mehrfachrahmen verwendet werden. Basierend auf dem Zigbee 3.0-Protokoll unterstützt das Wall Outlet H2 EU Matter-over-Bridge und gewährleistet so die lokale Integration mit einer Vielzahl von Smart-Home-Plattformen, darunter Amazon Alexa, Apple Home, Google Home, Samsung SmartThings, Homey und mehr einen kompatiblen Aqara-Hub. Darüber hinaus erhöht diese Steckdose als Zigbee-Netzwerk-Repeater die Reichweite eures Smart-Home-Netzwerks.

Wie man es von smarten Geräten gewohnt ist, lässt sich auch die Aqara Wandsteckdose H2 per App oder Sprachassistent steuern. Natürlich könnt ihr die Steckdose auch in verschiedene Automationen, Szenen, Regeln etc. einbinden. Ganz gleich, ob ihr das Licht dimmen möchtet, wenn der Fernseher eingeschaltet wird, oder ob ihr benachrichtigt werden möchtet, wenn der Waschgang abgeschlossen ist – die smarte Steckdose lässt sich an eure Bedürfnisse anpassen.

Mit der Aqara Wandsteckdose H2 könnt ihr zudem euren Stromverbrauch in Echtzeit überwachen. Zudem liefert die Steckdose Verlaufsdaten zu eurem Stromverbrauch.

Die Aqara Wandsteckdose H2 kostet 39,99 Euro. Sie ist bereits auf Amazon gelistet und lässt sich dort ab dem 30. Mai 2024 bestellen.

