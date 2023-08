Anfang dieser Woche hat Apple die Beta 5 zu iOS 17 veröffentlicht. Kurz darauf folgte die Public Beta 3. Auf verschiedene Neuerungen, die die jüngste Beta mit sich bringt, haben wir euch schon hingewiesen. Einen kleinen Nachtrag hierzu haben wir noch.

iOS 17: Auflegen-Taste wird neu positioniert

Die rote Schaltfläche zum Beenden eines Anrufs in der Telefon-App wurde neu positioniert. Zumindest hat Apple im Rahmen der Beta-Phase entsprechende Anpassungen vorgenommen. Ob diese dann auch in der finalen Version so zum Tragen kommen, bleibt abzuwarten.

Die Telefon-App hat eine überarbeitete Anruferoberflöche erhalten, bei der die rote Taste nach unten und rechts verschoben und der Abstand zwischen ihr und den übrigen Anrufsteuerungen beseitigt wurde.

Mit dem kommenden iOS 17 Update nimmt Apple verschiedene Neuerungen bei der Telefon-App vor und die Neupositionierung der Auflegen-Taste könnte mit den personalisierten Contact Posters zusammenhängen.

Die personalisierten Contact Posters geben Anwenden eine neue Möglichkeit, ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Damit könnt ihr euer Erscheinungsbild anpassen, eingehenden Anrufen einen ganz neuen Look geben und wunderschöne Bearbeitungen für Fotos oder Memojis sowie beeindruckende Schriften und Schriftfarben wählen. Contact Posters werden ebenfalls für Anruf-Apps anderer Anbieter verfügbar sein.

Um Platz für die Contact Posters zu schaffen und diese besser zur Geltung kommen zu lassen, dürfte Apple die Auflegen-Taste neu positionieren.