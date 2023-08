Ende letzten Monats startete der Original-Film „The Beanie Bubble“ auf Apple TV+. Der offizielle macht Lust auf den Film mit Zach Galifianakis und nun hat Apple ein Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, um ein wenig die Werbetrommel für das Drama zu rühren.

The Beanie Bubble – Blooper Reel

Bis dato hatten wir noch nicht die Zeit, uns den Apple Original Film „The Beanie Bubble“ anzugucken. Allerdings steht dieser bei uns auf der Agenda und wird sicherlich einen der kommenden Filmabende bereichern.

Um was geht es in dem Film? In der Kurzbeschreibung heißt es

Warum hat die Welt Kuscheltiere plötzlich wie Gold behandelt? Ty Warner war ein frustrierter Spielzeugverkäufer, bis seine Zusammenarbeit mit drei Frauen seine geniale Idee zum größten Spielzeugwahn der Geschichte machte. „The Beanie Bubble“ ist eine originelle Geschichte darüber, was und wen wir wirklich schätzen, und über die stillen Helden, deren Namen nicht auf dem Herzanhänger stehen.

Mit dem Clip „The Beanie Bubble – Blooper Reel“ möchten euch die Verantwortlichen einen kleinen Blick hinter die Kulissen bieten und eure Neugierde wecken. Der Vollständigkeit halber haben wir euch auch noch einmal den offiziellen Trailer eingebunden.

Offizieller Trailer