Nachdem iFixit letzte Woche ein Video-Teardown von Apples neuem iPhone 15 Pro Max veröffentlicht hat, schauen sich die Reparatur-Experten jetzt das Innenleben des Standard-iPhone 15 mit einem Mikroskop genauer an und ermöglichen uns damit einen Einblick, den wir normalerweise nicht bekommen.

Das iPhone 15 unter dem Mikroskop

Ausgestattet mit einem Olympus DSX1000 Industriemikroskop war iFixit in der Lage, das iPhone 15 näher zu betrachten. Es gibt vergrößerte Ansichten von allem, was das Smartphone zu bieten hat – vom Batterieanschluss bis zu den Magneten im Inneren der Taptic Engine.

Beim Vergleich des iPhone 15 mit seinem Vorgänger, dem iPhone 14, stellte iFixit fest, dass sich beide Geräte stark ähneln. Diese Ähnlichkeit ist angesichts des unveränderten Designs zu erwarten. Eine wesentliche Änderung ist jedoch die 48-Megapixel-Kamera des iPhone 15. Diese erzielt deutlich bessere Fotos. Es zeigt sich jedoch, dass sich die neue Kamera von der Kamera des iPhone 15 Pro Max unterscheidet. Ihre Quad-Pixel „Buckets“ sind etwa 22 % kleiner. Das hat zur Folge, dass das iPhone 15 Pro Max vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen die besseren Fotos liefert.

Was die Reparierbarkeit angeht, ist iFixit gewohnt streng und vergibt dem iPhone 15 eine Note von 4 von 10 Punkten. Die Geräte sind zwar deutlich einfacher als frühere iPhone-Modelle zu zerlegen, Apple verfolgt jedoch eine Politik bei Ersatzteilen, mit der sich iFixit nicht anfreunden kann. So müssen Kunden beim Kauf von Ersatzteilen im Apple Self Service Repair Store die Seriennummer oder die IMEI des Geräts eingeben. Alle bestellten Teile müssen nach dem Einbau mit demselben Gerät gepaart werden, um korrekt zu funktionieren.

Hier das Video zum mikroskopischen Blick in das iPhone 15: